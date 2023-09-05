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Путін шокував новою антисемітською заявою про Україну. МЗС відреагувало (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін шокував новою антисемітською заявою про Україну. МЗС відреагувало (відео)
Путін переконаний, що Зеленського зробили президентом України «західні куратори»
фото: скріншот з відео

Російський тиран назвав Зеленського «етнічним євреєм, який прикриває героїзацію нацизму й тих, хто очолював Голокост в Україні»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що «західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея (йдеться про президента України Володимира Зеленського – «Главком»), аби прикрити антилюдську сутність України». Про це повідомили російські ЗМІ.

«Західні куратори поставили на чолі сучасної України людину – етнічного єврея, з єврейським корінням, з походженням єврейським, і таким чином, на мій погляд, вони ніби прикривають таку антилюдську сутність, яка покладена в фундамент, в основу сучасної української держави», – заявив президент країни-терористки.

Російський тиран назвав ситуацію «найвищою мірою огидною», оскільки «етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму та прикриває тих, хто очолював Голокост в Україні».

Зокрема, на заяву президента країни-агресорки відреагували в українському МЗС.

«Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт.
Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. У сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою», – написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу», тому що, за його словами, деякі євреї вважають українського президента недостойним свого народу.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що після хамської заяви російського диктатора Володимира Путіна, який назвав його «ганьбою єврейського народу», для нього була важлива реакція світу.

Раніше головний рабин України Моше Реувен Асман відповів російському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського «ганьбою єврейського народу». Він наголосив, що особисто пишається президентом Зеленським, що він не втік і робить усе для допомоги українському народу.

Читайте також: Головний рабин України Моше Асман: Російські пропагандисти – це ганьба єврейського народу
Теги: Ізраїль путін Володимир Зеленський Голокост

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