Василю Сліпаку сьогодні виповнилося б 47 років: пригадаймо неймовірну біографію Героя

Видатний артист та доброволець загинув від кулі снайпера у 2016 році

20 грудня могло би виповнитися 47 років солісту Паризької опери, Герою України, кулеметнику Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Василю Сліпаку. У день народження Героя «Главком» пригадує цікаві факти його біографії.

Народившись у Львові 1974 року, Василь досить рано визначився із професією і вирішив присвятити життя мистецтву.

У 9 років він потрапив до знаменитої Львівської хорової капели «Дударик», де і почалася його кар'єра співака. У 1990 році з «Дудариком» він побував на перших гастроляху США та Канаді.

Освіта у консерваторії та рідкісний голос невдовзі привели його до Франції, де він спричинив справжній фурор на низці конкурсів та фестивалів, а в 1994 році відбувся його перший сольний концерт. У 1997 році його прийняли до Паризької національної опери.

Проживши у Парижі майже двадцять років, Сліпак виступав на сценах відомих театрів світу із сольними концертами, виконавши понад сотню різних партій. Найулюбленішою була партія Мефістофеля в опері «Фауст». Звідси його позивний «Міф», з яким він воював на Донбасі.

Від початку Євромайдану Сліпак координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України; відправляв на Майдан гуманітарну допомогу, влаштовував благодійні концерти.

Згодом Василь продовжив цю діяльність в умовах російської агресії проти України. Зокрема 10 червня 2016 року організував Міжнародний марш «Stop Putin War in Ukraine!», в якому взяли участь мешканці близько 30-ти країн світу.

Уперше Василь Сліпак поїхав на війну у травні 2015 р. і пробув там близько місяця, у с. Водяне під Донецьком, брав участь у боях у Пісках біля Донецького аеропорту та Авдіївці у складі 7 окремого батальйону Добровольчий український корпус «Правий сектор», доки його не поранили.

Вдруге Василь Сліпак потрапив на фронт у вересні 2015 року, у с. Карлівці. І втретє та востаннє – у червні 2016 року. Планував пробути на фронті півроку, проте вже через 11 днів, 29 червня 2016 р., загинув. Похований Герой на Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань № 76.

Василь Сліпак став першим в історії України добровольцем, якого посмертно нагороджено Золотою Зіркою Героя. Також він – кавалер ордена. «За мужність» І ступеню.

Його іменем названо велику залу Музичної академії України імені Чайковського. А в 2018 році – Український культурно‐інформаційний центр у Парижі, що відіграє важливу роль в інформуванні французів про події в Україні та в роз’ясненні української позиції стосовно актуальних проблем сучасності.

З метою вшанування пам'яті Василя Сліпака створено Міжнародну некомерційну благочинну організацію «Фундація Василя Сліпака» на чолі з виконавчим директором братом Василя Орестом Сліпаком.

У 2018 р. В Україні зняли документальний фільм «Міф» (режисери - Леонід Кантер та Іван Ясній). А напередодні 46-го дня народження Василя Сліпака у Києві, де є сквер його імені, презентували ще один присвячений йому документальний фільм «Арія, перервана кулею».

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