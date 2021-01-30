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    HiTech

    Microsoft створила чат-бот для спілкування з померлими людьми

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    Microsoft створила чат-бот для спілкування з померлими людьми - Microsoft створила чат-бот для спілкування з померлими людьми
    Microsoft створила чат-бот для спілкування з померлими людьми

    За допомогою чат-бота користувач зможе змоделювати образ покійної людини, з якою хоче поспілкуватися

    Компанія Microsoft створила чат-бот, який зможе розмовляти з вами в образі померлого родича, друга або знаменитості.

    Про це йдеться у патенті, який отримала Microsoft.

    За допомогою чат-бота користувач зможе змоделювати образ покійної людини, з якою хоче поспілкуватися. Згідно з інформацією у патенті, чат-бот може самостійно збирати необхідну інформацію про обрану покійну людину із соціальних мереж, мультимедійних матеріалів у пристрої, голосових повідомлень, письмових листів та створювати точний образ. Очевидно, чат-боту знадобляться фото людини та її голос.

    Цілком можливо, що через декілька років ми отримаємо змогу поговорити з покійними батьками, попросити поради у померлого друга чи послухати історію від Вітні Г’юстон.

    Однак у Microsoft заявили, що поки не планують впроваджувати цю технологію для широкого використання.

    Генеральний менеджер програм штучного інтелекту Microsoft Тім О’Браєн у своєму Twitter зазначив, що компанія поки має план впровадження цього чат-бота. Він зазначив, що це «дуже тривожна річ».

    «Розмова може містити використання розмовних атрибутів конкретної людини, таких як стиль, дикція, тон, голос, тривалість та складність речення/діалогу, тема та послідовність, а також використання поведінкових атрибутів, таких як інтереси, думки, та демографічну інформацію (вік, стать та професія)», – йдеться у патенті.

    Хоча Microsoft не збирається поки впроваджувати цю унікальну розробку, факт створення цього чат-бота доводить, що технології штучного інтелекту здатні на неймовірні речі.

    Теги: технології Twitter Microsoft стиль
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