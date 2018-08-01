У Прикордонній службі кажуть, що черги на кордоні провокують не вони



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Прикордонники в декількох пунктах пропуску зводять з митниками спільні бази даних, що позитивно вплине на швидкість оформлення

Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал пояснив, чому не вдається подолати проблему черг на кордонах, в той час як у потязі, який йде з Києва до польського Перемишля, контроль на кордоні проходить непомітно під час руху. В інтерв'ю «Главкому» він стверджує, що прикордонники не затримують черги на кордоні під час оформлення перетину кордону.

«Якщо говорити про потяги, то ми оформляємо людей в русі. Прикордонники ніколи не затримують черги, ми дуже швидко оформлюємо людей. Сьогодні ми вже в декількох пунктах пропуску зводимо з митниками спільні бази. Якщо ми внесли людину в базу, їм вже не треба вдруге це робити. Це позитивно вплине на роботу пунктів пропуску», - розповів Цигикал.

Голова держприкордонної служби додав, що є питання пропускних можливостей пунктів пропуску та розвитку інфраструктури на КПП. «Якщо прикордонники оформили максимальну кількість транспортних засобів, і вони усі чекають на в’їзді до пункту пропуску іншої країни. Нам вже немає куди запускати транспортні засоби. Так і утворюється черга», - пояснив він.

Нагадаємо, на кордоні між Україною і Польщею у першому півріччі цього року інтенсивність руху українців знизилася на понад 8%.

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