  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Google присвятив Дню батька в Україні святковий дудл

    • Розсилка
    Неофіційно День батька в Україні відзначали або у третю неділю червня, або ж у третю неділю вересня - Google присвятив Дню батька в Україні святковий дудл
    Неофіційно День батька в Україні відзначали або у третю неділю червня, або ж у третю неділю вересня

    Сьогодні, 16 червня, вперше офіційно святкують День батька

    З нагоди Дня батька в Україні, який цьогоріч припав на 16 червня, компанія Google випустила святковий дудл.

    Зауважимо, 18 травня 2019 року п’ятий президент Петро Порошенко підписав указ про встановлення в Україні Дня батька. Згідно з указом, День батька в Україні відзначатиметься щорічно в третю неділю червня.

    Неофіційно День батька в Україні відзначали або у третю неділю червня, або ж у третю неділю вересня. 

    Водночас, громадські організації домагалися офіційного статусу для Дня батька з 2006 року.

    Як повідомлялося, в Україні сьогодні вперше офіційно святкують День батька.

    Також Зеленський в День батька признався, хто його «головний моральний авторитет».

    Читайте також
    Google свята президент батьки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ