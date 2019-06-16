Google присвятив Дню батька в Україні святковий дудл
Неофіційно День батька в Україні відзначали або у третю неділю червня, або ж у третю неділю вересня
Сьогодні, 16 червня, вперше офіційно святкують День батька
З нагоди Дня батька в Україні, який цьогоріч припав на 16 червня, компанія Google випустила святковий дудл.
Зауважимо, 18 травня 2019 року п’ятий президент Петро Порошенко підписав указ про встановлення в Україні Дня батька. Згідно з указом, День батька в Україні відзначатиметься щорічно в третю неділю червня.
Неофіційно День батька в Україні відзначали або у третю неділю червня, або ж у третю неділю вересня.
Водночас, громадські організації домагалися офіційного статусу для Дня батька з 2006 року.
Як повідомлялося, в Україні сьогодні вперше офіційно святкують День батька.
Також Зеленський в День батька признався, хто його «головний моральний авторитет».