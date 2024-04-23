Ганна Маляр заявила, що знімає у Німеччині фільм про українців

«Ідея створення фільму про подвиг українського народу набуває видимі обриси»

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що працює в Берліні над створенням фільму про подвиг українського народу. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Це все, що поки можна викладати публічно. Один із знімальних днів у Берліні. Працювали більше тижня», – підписала Маляр фото зі студії, додавши, що її ідея створення фільму про подвиг українського народу «набуває видимі обриси».

Про свою роботу з німецькими та британськими кінематографістами Маляр згадувала минулого тижня у дописі, у якому вона спростовувала інформацію про своє призначення комунікаційницею Генерального штабу ЗСУ.

«Продовжую роботу з німецькими та британськими кінематографістами. Привезла сюди наш великий прапор. Буде прикрашати студію», – написала тоді експосадовиця.

Що відомо про Ганну Маляр

Ганна Маляр – ексзаступниця міністра оборони України, адвокатка, кандидатка юридичних наук.

З 2000 до 2010 року пройшла шлях від викладача до заступника директора юридичного інституту, доцента у Київському міжнародному університеті.

З 2010 року працювала у Державному науково-дослідному інституті митної справи на посаді заступниці начальника відділу правових проблем митної справи. Радниця митної служби 3-го рангу.

З 2013 по 2020 рік – викладала у Національній школі суддів України. Розробила концепцію правової оцінки подій у Криму та сході України, яка використовується у слідчій та судовій практиці.

З 2018-го – тренерка підрозділів сектору безпеки та оборони зі стратегічних комунікацій. Спеціалізація – «Інформаційні операції як елемент злочинів, що посягають на національну безпеку та мир. Виявлення та знешкодження інформаційних технологій впливу, що загрожують національній безпеці».

Пройшла навчання переговорів у збройних конфліктах та отримала сертифікат Нідерландського інституту міжнародних відносин Clingendael.

З 2020 року була позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

4 серпня 2021 року – призначена Кабінетом міністрів України заступником міністра оборони України. 18 вересня 2023 року Кабмін звільнив Ганну Маляр з посади заступника міністра оборони України.

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Нагадаємо, ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр поділилася подробицями особистого життя, зокрема стосунків з чоловіком. Про це вона розповіла на телеканалі «1+1 Україна» під час прем’єри проєкту «Пісня мого життя» із Катериною Осадчою.

Ганна Маляр пригадала історію стосунків зі своїм чоловіком. «Усі пісні, які зв’язані з побаченнями ми вважаємо своїми. Ми з чоловіком досі разом, але війна не обійшла випробовуваннями нашу родину. Моя робота звісно наклала відбиток на характер. Зараз я не та Аня, з якою одружився мій чоловік. Це дві різні людини. Знаю точно, що ті люди, які пройшли фронт змінюються, і коли вони побачаться зі своїми рідними, то теж усвідомлять, що це не та людина, з якою вони починали стосунки. Тому ми з чоловіком долали певні речі, адже потрібно сприймати людину іншою в тих обставинах, в які вона потрапила», – поділилася Ганна Маляр.