Скандал через демобілізацію: Маляр пояснила свою перепалку із Совсун

Ганна Маляр: «Мене обурив той факт, що народний депутат Інна Совсун утрималась, тобто не дала свій «голос» за життєво важливий для країни закон»

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила свою емоційну поведінку по відношенню до народної депутатки фракції «Голос» Інни Совсун під час обговорення питання демобілізації військових в ефірі телемарафону. Маляр перепросила у Совсун. Непорозуміння виникло через те, що Маляр висловилася проти демобілізації, а Совсун не погодилася через те, що її діти не бачила свого батька відколи він пішов на фронт від початку повномасштабного вторгнення.

«Я не мала морального права так емоційно реагувати на ток-шоу. Мене обурив той факт, що народний депутат Інна Совсун утрималась, тобто не дала свій «голос» за життєво важливий для країни закон. Але мене це не виправдовує. Я не права. Я прошу вибачення у народного депутата фракції «Голос» Інни Совсун.

Пані Інно, це важке випробування для вас і тисяч українських сімей в кого рідні служать в силах оборони. Я щиро перепрошую і мені самій ніяково від того, що відбулось в ефірі», – написала Маляр.

При цьому Маляр наголосила, що відповідно до світової практики, жодна держава під час війни не демобілізовує свої війська. «Якби рішення про демобілізацію було б зараз прийнято, то на весну 2025 ми б мали однозначно програшну позицію і нам би довелось мобілізовувати значно більше людей, ніж це відбувається зараз. І кількість загиблих зросла б в рази через «необстріляність» такої маси людей.

З іншого боку – депутати, які не лише не сприяли, а ставили палки в колеса на кожному етапі і завалили законопроєкт тисячами правок. Протягом цих місяців складалось враження, що депутати або не розуміють, або легковажать загрозою. Політичні ігрища під час війни - це абсолютно неприпустимо, особливо довкола важливих для нас як повітря питань», – наголосила Маляр.

Нагадаємо, ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час обговорення проблеми щодо демобілізації військових ЗСУ довела депутатку Інну Совсун від партії «Голос» до сліз просто під час ефіру програми «Новий відлік» на «Суспільному». Конфлікт відбувся під час обговорення в ефірі того, чому із ухваленого закону про мобілізацію прибрали пункт про демобілізацію військових ЗСУ. У свою чергу Інна Совсун, у відповідь на слова Ганни Маляр, зі сльозами на очах заявила, що її чоловік пішов захищати країну на початку повномасштабного вторгнення Росії. За два роки він майже бачив своїх дітей. І тому ротація не врятує військових, які від 24 лютого 2022 року все ще перебувають на фронті, наголосила нардепка.

Як повідомлялося, через оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми із законопроєкту про мобілізацію були розглянуті в окремому законопроєкті.