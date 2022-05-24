Харківське метро відновило роботу після тримісячної перерви

Метрополітен для пасажирів працюватиме з 7:00 до 19:00

Рівно через три місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Харкові знову відкрили метро. Про це повідомляє «Суспільне Харків».

Метрополітен для пасажирів працюватиме з 7:00 до 19:00.

Повідомляється, що на платформах станції метро «Палац Спорту» (Холодногірсько-заводська лінія) першого потяга до 7:00 очікували вже близько сотні людей.

Згідно з розкладом, перший потяг їде о 7:15 зі станції метро «Індустріальна».

Турнікети при вході запрацювали, але перші дні людей пропускатимуть безкоштовно.

Як повідомляється на сайті метрополітену, інтервал руху становитиме 30 хвилин на кожній з трьох ліній. Розклад руху поїздів розмістять у вестибюлях станцій.

По усіх трьох лініях метрополітену будуть знову курсувати електропоїзди та станції відновлять свою роботу з прийому пасажирів. Виключення буде становити ділянка від станції «Академіка Павлова» до станції «Героїв праці» Салтівської лінії, на якій не буде виконуватися перевезення пасажирів, та станція «Держпром» Олексіївської лінії, що буде працювати лише як пересадочний вузол.

Крім цього, громадяни матимуть змогу продовжувати користуватися станціями у якості тимчасового укриття під час повітряних тривог.

Нагадаємо, що харківський метрополітен з 24 лютого до вчорашнього дня не перевозив пасажирів і працював лише як бомбосховище.

Із 16 травня у Харкові відновив роботу наземний громадський транспорт. Перші два тижні проїзд буде безкоштовним.



