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Письменниця Забужко пояснила українцям, як правильно освідчуватися в коханні, не копіюючи росіян

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Письменниця Забужко пояснила українцям, як правильно освідчуватися в коханні, не копіюючи росіян
Письменниця Оксана Забужко
фото: Читомо

Забужко після Дня закоханих вирішила провести роботу над помилками

Письменниця Оксана Забужко пояснила українцям, як правильно освідчуватися в коханні, не копіюючи росіян. Відповідний пост виклала на своїй сторінці у Facebook.

Українська письменниця звернулася до журналістів, блогерів, письменників і взагалі усіх, хто прилюдно виставляє свої тексти, та закликала припинити «зізнаватися у коханні», калькуючи російське «признаваться в любви».

«Змиріться, нарешті, з тим, що українська «не конґруентна» російській, це інша мова! Це по-російськи «признание» може бути що «в любви», що «в измене», що взагалі прокурору, - а по-українському «зізнаються» тільки в чомусь приховано-лихому, і щоразу, коли ви «зізнаєтеся в коханні» (!!), десь помирає, не народившись, одна маленька Забужко. В коханні ж по-українському ОСВІДЧУЮТЬСЯ, і ТІЛЬКИ «освідчуються», невже це слово так важко запам'ятати, що ви його так старанно уникаєте?!», – запитала у кінці Забужко.

За її словами українська не любить канцеляриту. Вона пояснила, що сказати «він мені освідчився» - це те саме, що на російській «сделал предложение», але чомусь всі кажуть «робить пропозицію», що є неправильним.

«Зав'язуйте з цим покручем, ради святого Валентина, Купідона й Ізіди з Осірісом. Кохайте красиво, і починайте з мови, бо програмування словом - страшна штука: «зізнаватись в коханні» - це так, ніби в якомусь паскудстві. Невже у вас справді таке кохання, що в ньому сором щиро освідчитись?», – підсумувала письменниця.

Нагадаємо, у Музеї історії міста Києва 13 лютого відкриється виставка «Всесвіт Любові», де покажуть роботи художниці Любові Панченко, трагічно загиблої під час тимчасового захоплення росіянами Бучі Київської області у 2022 році. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Раніше анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» (I Died in Irpin) режисерки Анастасії Фалілеєвої здобув перемогу на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані, що проходить у Франції. Як зазначається на сайті фестивалю, стрічка отримала нагороду в категорії «Найкраща міжнародна анімація 2025 року».

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Теги: українці українська мова Україна Оксана Забужко письменниця

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