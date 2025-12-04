Генштаб спростував заяви росіян про захоплення Добропілля

Генштаб: Населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України

Російська пропаганда активно поширює фейки про те, що нібито окупанти контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області. Інформаційні вкиди росіян не відповідають дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«По суті: ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. На даний момент ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України», – йдеться у повідомленні.

Також у ході контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено трьох окупантів, а ще два були знищені трохи пізніше.

Генштаб додав: «На відео – українські воїни 33-го окремого штурмового полку, які впевнено та рішуче виконали бойове завдання!».

До слова, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що у районі Покровська та Мирнограда українські підрозділи активними діями блокують спроби росіян накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих міст.