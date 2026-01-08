Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Негода в Україні. Рятувальники визволяли автівки зі снігових заметів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Негода в Україні. Рятувальники визволяли автівки зі снігових заметів
Підрозділи ДСНС працюють у цілодобовому режимі
фото: ДСНС

ДСНС закликає не вирушати без потреби в далекі поїздки

В Україні сніг, ожеледиця та ускладнений рух на дорогах. Рятувальники у регіонах уже допомагають громадянам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На Рівненщині через негоду на трасі Київ – Чоп рятувальники визволяли автівки зі снігових заметів. На Львівщині, у Стрийському районі, допомогли медикам дістатися до хворого в селищі Славське. Там «швидка» не могла самостійно подолати крутий підйом через слизьку дорогу.

«Підрозділи ДСНС працюють у цілодобовому режимі й готові реагувати на надзвичайні ситуації, проте пам’ятайте: найкраща допомога у негоду – це ваша обачність», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, ДСНС закликає не вирушати без потреби в далекі поїздки, а в багажнику обов'язково має бути:

  • лопата і трос, щоб визволитися зі снігової пастки;
  • зимовий омивач та повний бак пального, щоб зігріти салон у разі зупинки;
  • світловідбивачі – жилет зробить вас помітним для інших водіїв у хуртовину;
  • запас тепла – термос з чаєм, ковдра або термоковдра;
  • зв’язок – павербанк й офлайн-карти.

«Якщо бачите попередження про хуртовину або ожеледицю – залишайтеся вдома», – наголошує ДСНС.

Нагадаємо, у четвер, 8 січня, у низці областей України очікується значний сніг, хуртовина, а на дорогах ожеледиця. Вдень у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях сильний сніг, хуртовина, на дорогах місцями снігові замети. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Читайте також:

Теги: снігопад ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Сумах ворожий БПЛА атакував багатоповерхівку
У Сумах ворожий БпЛА атакував багатоповерхівку (фото, відео)
14 грудня, 2025, 00:25
Рятувальники, добровольці та комунальні служби працювали на місцях уражень та ліквідовували наслідки атаки
Ворожий удар по енергетиці: частина Одещини без світла після нічної атаки
12 грудня, 2025, 09:02
У Харкові під завалами зруйнованого будинку знайдено тіло жінки
У Харкові під завалами зруйнованого будинку знайдено тіло жінки
3 сiчня, 02:59
Сніговий колапс у Нідерландах паралізував аеропорт: скасовано та затримано рейси
Сніговий колапс у Нідерландах паралізував аеропорт: скасовано та затримано рейси
3 сiчня, 01:26
Пожежа у приватній садибі на вулиці Золотій у Києві
На Микільській слобідці вночі згоріла приватна садиба (фото, відео)
25 грудня, 2025, 10:56
Прибирання снігу на вулицях Києва 31 грудня 2025 року
Київ зустрічає Новий рік зі снігом: на вулиці виведено понад 300 одиниць техніки
31 грудня, 2025, 09:55
Снігоприбиральна техніка біля Михайлівського золотоверхого собору у Києві. 2 січня 2026 року
Київ засипає снігом: на вулиці виведено понад 200 одиниць спецтехніки
2 сiчня, 12:40
На Дніпропетровщині виникли пожежі
Наслідки удару по Дніпропетровщині: фото
Сьогодні, 09:12
Рятувальники допомогли деблокувати тролейбус у Шевченківському районі
Спецоперація в центрі Києва: рятувальники показали, як витягнули тролейбус з пастки (фото, відео)
Вчора, 16:04

Суспільство

Негода в Україні. Рятувальники визволяли автівки зі снігових заметів
Негода в Україні. Рятувальники визволяли автівки зі снігових заметів
ЗСУ спростували заяву про окупацію Андріївки
ЗСУ спростували заяву про окупацію Андріївки
Пішов на фронт у 19-річному віці. Згадаймо Руслана Кочубея
Пішов на фронт у 19-річному віці. Згадаймо Руслана Кочубея
Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні
Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні
Негода охопить Україну: сніг, дощ і ожеледиця – погода на 8 січня 2026
Негода охопить Україну: сніг, дощ і ожеледиця – погода на 8 січня 2026
Сибіга: Україна готова надати Гані доступ до її полоненого громадянина
Сибіга: Україна готова надати Гані доступ до її полоненого громадянина

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua