Негода в Україні. Рятувальники визволяли автівки зі снігових заметів

ДСНС закликає не вирушати без потреби в далекі поїздки

В Україні сніг, ожеледиця та ускладнений рух на дорогах. Рятувальники у регіонах уже допомагають громадянам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На Рівненщині через негоду на трасі Київ – Чоп рятувальники визволяли автівки зі снігових заметів. На Львівщині, у Стрийському районі, допомогли медикам дістатися до хворого в селищі Славське. Там «швидка» не могла самостійно подолати крутий підйом через слизьку дорогу.

«Підрозділи ДСНС працюють у цілодобовому режимі й готові реагувати на надзвичайні ситуації, проте пам’ятайте: найкраща допомога у негоду – це ваша обачність», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, ДСНС закликає не вирушати без потреби в далекі поїздки, а в багажнику обов'язково має бути:

лопата і трос, щоб визволитися зі снігової пастки;

зимовий омивач та повний бак пального, щоб зігріти салон у разі зупинки;

світловідбивачі – жилет зробить вас помітним для інших водіїв у хуртовину;

запас тепла – термос з чаєм, ковдра або термоковдра;

зв’язок – павербанк й офлайн-карти.

«Якщо бачите попередження про хуртовину або ожеледицю – залишайтеся вдома», – наголошує ДСНС.

Нагадаємо, у четвер, 8 січня, у низці областей України очікується значний сніг, хуртовина, а на дорогах ожеледиця. Вдень у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях сильний сніг, хуртовина, на дорогах місцями снігові замети. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.