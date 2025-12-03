Головна Країна Події в Україні
Генштаб спростував заяву німецького видання Bild про захоплення Покровська росіянами

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Генштаб спростував заяву німецького видання Bild про захоплення Покровська росіянами
В районі Покровська та Мирнограда ЗСУ проводять активні дії ліквідації осередків ворога
фото: Покровська МВА

В районі Поркровська тривають активні дії ліквідації осередків ворога

Німецьке видання Bild заявило про повне захоплення Покровську російською армією та про «закінчений бій» . Цю інформацію спростував Генштаб та повідомив, що вона не відповідає дійсності. Про це розповів офіцер Головного управління комунікацій, речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі «Укрінформу» пише «Главком».

Дмитро Лиховій заявив, що українські позиції продовжують триматися біля Покровську, попри складну ситуацію. «Позиція українського командування залишається сталою. Ситуація в Покровську вкрай складна. Але Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці», – заявив офіцер Головного управління комунікацій.

Нині в районі Покровська та Мирнограда ЗСУ проводять активні дії ліквідації осередків ворога.«Проводять заходи для налагодження логістики, блокуються спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід населених пунктів,» – повідомив він.

Нагадаємо, як Генштаб повідомив про ситуацію в Покровську, Вовчанську та Куп’янську. Підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп’янську. Заяви керівництва РФ про «захоплення» цих населених пунктів росіянами не відповідають дійсності.

Раніше «Главком» писав про те, як командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол повідомив, скільки ще українська армія триматиме Покровськ.«На цей момент Покровськ тримається. Є важкі моменти, логістичні – противник протидіє. Але ніхто не говорить, що в нас там все просто, бо це війна”, – сказав він. Олег Апостол наголосив, якби ЗСУ не провели Добропільську операцію, ворог відрізав би Покровськ та увесь Донбас.

