Оборона Покровська і Мирнограда. Сирський доповів про ситуацію

Сирський: «Бій триває. Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська»

У районі Покровська та Мирнограда українські підрозділи активними діями блокують спроби росіян накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих міст. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, інформує «Главком».

За його словами, продовжується надзвичайно складний етап оборони Покровсько-Мирноградської агломерації. Саме тому, зазначив Сирський, він знову працював з командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів.

«Бій триває. Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. У районі Покровська та Мирнограда активними діями блокуємо спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів. Безпосередньо в містах наші воїни продовжують утримувати визначені райони», – підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Як зауважив генерал, у той час, коли загарбники не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу.

З цією метою, повідомив Сирський, в ході наради з командирами уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації росіян.

Сирський провів нараду з командирами фото з фейсбук-сторінки Олександра Сирського

Для забезпечення стійкості оборони ухвалена низка рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів. У цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів, вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим БПЛА, наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, учора, 3 грудня, німецьке видання Bild заявило про повне захоплення Покровську російською армією та про «закінчений бій». Цю інформацію спростував Генштаб та повідомив, що вона не відповідає дійсності. Офіцер Головного управління комунікацій, речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій заявив, що українські позиції продовжують триматися біля Покровська попри складну ситуацію. Нині в районі Покровська та Мирнограда ЗСУ проводять активні дії ліквідації осередків ворога.