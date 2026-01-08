ЗСУ спростували заяву про окупацію Андріївки

«Андріївка перебувала й перебуває під повним контролем угруповання військ «Курськ»

Населений пункт Андріївка Сумської області залишається під контролем Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угруповання військ «Курськ».

«Андріївка перебувала й перебуває під повним контролем угруповання військ «Курськ». Тож ні про яку їх окупацію і мови не може бути. Закликаємо громадськість, засоби масової інформації, лідерів думок: дотримуйтеся інформаційної гігієни, ставтеся критично до повідомлень з непевних джерел, всіляких інформаційних смітників і просто чуток. Довіряйте лише офіційним даним», – йдеться у повідомленні.

Угруповання військ «Курськ» додає: «Укотре звертається до медіа і громадськості: користуєтеся лише перевіреною і офіційною інформацією. Особливо, коли йдеться про чутливі моменти, пов’язані з перебігом бойових дій, фронтових зведень тощо. Постійно пам’ятайте, що ворог завжди намагається ввести вас в оману, посіяти у свідомості українців страх, зневіру й панічні настрої».

Напередодні аналітичний портал DeepState повідомляв, що російські війська окупували село Андріївка у Сумській області та Новомаркове на Донеччині.