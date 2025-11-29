Українська делегація вже на шляху до Сполучених Штатів – Зеленський

Делегація на чолі з Умєровим вирушила до США для переговорів щодо закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація на чолі з Секретарем РНБО Рустемом Умєровим вже прямує до Сполучених Штатів Америки для проведення важливих переговорів. За словами президента, головною метою візиту є оперативна та змістовна підготовка до визначення кроків для закінчення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів. Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою. Очікується, що результати попередніх зустрічей у Женеві будуть доопрацьовані під час візиту до США.

Володимир Зеленський очікує на доповідь української делегації щодо підсумків роботи вже цієї неділі.

Нагадаємо, напередодні президент затвердив оновлений склад делегації для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами та РФ.