Генштаб підтвердив ураження Новокуйбишевського нафтозаводу у Самарській області

Сили оборони України завдали удару по складу БпЛА «Рубікон»

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах військово-економічного потенціалу агресора, націлюючись на ускладнення постачання пального та боєприпасів до окупаційних військ. Було уражено потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ та базу ворожих безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Було завдано ударів по потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області. НПЗ має щорічний об’єм переробки 8,8 млн. тонн нафти та є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів, задіяного у забезпеченні російської окупаційної армії.

⚡️Уражено НПЗ у Самарській області РФ та склад БпЛА «Рубікону», – Генштаб



В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, підрозділи Сил оборони України уразили потужності Новокуйбишевського… pic.twitter.com/to0uDfw4rZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 16, 2025 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зафіксовано вибухи та пожежу у районі цілі. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Окрім НПЗ, українські захисники уразили цілі на тимчасово окупованій території:

Уражено базу зберігання БпЛА підрозділу «Рубікон».

Уражено перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Генштаб також уточнив результати попереднього ураження Рязанського НПЗ: пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами та естакаду трубопроводів.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Повідомляється, що у Самарській області безпілотники атакували НПЗ. Місцеві пишуть, що чули близько десяти вибухів.