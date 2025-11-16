Генштаб підтвердив ураження Новокуйбишевського нафтозаводу у Самарській області
Сили оборони України завдали удару по складу БпЛА «Рубікон»
Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах військово-економічного потенціалу агресора, націлюючись на ускладнення постачання пального та боєприпасів до окупаційних військ. Було уражено потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ та базу ворожих безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.
Було завдано ударів по потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області. НПЗ має щорічний об’єм переробки 8,8 млн. тонн нафти та є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів, задіяного у забезпеченні російської окупаційної армії.
Зафіксовано вибухи та пожежу у районі цілі. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.
Окрім НПЗ, українські захисники уразили цілі на тимчасово окупованій території:
- Уражено базу зберігання БпЛА підрозділу «Рубікон».
- Уражено перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.
Генштаб також уточнив результати попереднього ураження Рязанського НПЗ: пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами та естакаду трубопроводів.
Нагадаємо, у ніч на 16 листопада безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.
Повідомляється, що у Самарській області безпілотники атакували НПЗ. Місцеві пишуть, що чули близько десяти вибухів.
