Генштаб підтвердив ураження Новокуйбишевського нафтозаводу у Самарській області

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Генштаб підтвердив ураження Новокуйбишевського нафтозаводу у Самарській області
Генштаб також уточнив результати попереднього ураження Рязанського НПЗ
колаж: glavcom.ua

Сили оборони України завдали удару по складу БпЛА «Рубікон»

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах військово-економічного потенціалу агресора, націлюючись на ускладнення постачання пального та боєприпасів до окупаційних військ. Було уражено потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ та базу ворожих безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Було завдано ударів по потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області. НПЗ має щорічний об’єм переробки 8,8 млн. тонн нафти та є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів, задіяного у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зафіксовано вибухи та пожежу у районі цілі. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Окрім НПЗ, українські захисники уразили цілі на тимчасово окупованій території:

  • Уражено базу зберігання БпЛА підрозділу «Рубікон».
  • Уражено перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Генштаб також уточнив результати попереднього ураження Рязанського НПЗ: пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами та естакаду трубопроводів.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+. 

Повідомляється, що у Самарській області безпілотники атакували НПЗ. Місцеві пишуть, що чули близько десяти вибухів. 

