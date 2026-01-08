Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пішов на фронт у 19-річному віці. Згадаймо Руслана Кочубея

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Пішов на фронт у 19-річному віці. Згадаймо Руслана Кочубея
Руслану Кочубею назавжди 21 рік
колаж: glavcom.ua

Руслан Кочубей у 19 років підписав контракт та став на захист рідної землі у лавах ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Руслана Кочубея.

19 грудня 2025 року помер військовий із Сергіївської громади Сумщини солдат Руслан Кочубей. Йому був лише 21 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сергіївську об'єднану територіальну громаду.

Руслан народився 25 травня 2004 року в селі Коровинці Недригайлівського району Сумської області. З 2010 року юнак проживав разом із родиною в селі Розбишівка.

Навчався у Розбишівській гімназії, згодом – у Розбишівському навчально-реабілітаційному центрі.

У 2020–2023 роках юнак здобував освіту в Гадяцькому професійному аграрному училищі, де опанував професію маляра, муляра, штукатура.

Ще зовсім юним Руслан Кочубей свідомо обрав шлях захисника України. У 19 років підписав контракт та став на захист рідної землі у лавах Збройних сил України.

Ще зовсім юним Руслан Кочубей свідомо обрав шлях захисника України
Ще зовсім юним Руслан Кочубей свідомо обрав шлях захисника України
фото: Сергіївська об'єднана територіальна громада

Брав участь у бойових діях, виконував бойові завдання на Донеччині, мав статус учасника бойових дій.

19 грудня 2025 року помер військовий із Сергіївської громади солдат Руслан Кочубей

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп наголошує, що в Україні давно не проводилися вибори
Трамп закликав Зеленського бути реалістом та завершити війну
10 грудня, 2025, 23:21
Сили спецоперацій знищили склади окупантів на Донеччині та Луганщині (відео)
Сили спецоперацій знищили склади окупантів на Донеччині та Луганщині (відео)
9 грудня, 2025, 12:20
Передбачається, що демілітаризована зона буде встановлена по всій лінії припинення вогню
Що наразі відомо про мирний план щодо України: деталі від The Washington Post
10 грудня, 2025, 13:16
Росія ескалує атаки проти України навіть у святковий період
«Ці злочини не залишаться без відповіді»: глава МЗС Естонії відреагував на масований удар Росії по Україні
23 грудня, 2025, 13:30
Зеленський та Трамп під час зустрічі у США у вересні
Як змінилися позиції України перед зустріччю Зеленського з Трампом: аналіз The Telegraph
27 грудня, 2025, 02:05
Урсула фон дер Ляєн озвучила план підтримки України на 2026 рік
Урсула фон дер Ляєн озвучила план підтримки України на 2026 рік
28 грудня, 2025, 03:29
На ударних БПЛА РФ помітили інфрачервоний захист
Сергій «Флеш» повідомив про нову деталь на шахедах РФ
2 сiчня, 18:31
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 459 танків
Втрати ворога станом на 26 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
26 грудня, 2025, 06:57
Росіянин розповідає, що пішов на війну, аби заробити грошей і витягти свого сина з в’язниці
Полонений окупант із села Хохол розповів, чому пішов воювати
4 сiчня, 19:15

Суспільство

Пішов на фронт у 19-річному віці. Згадаймо Руслана Кочубея
Пішов на фронт у 19-річному віці. Згадаймо Руслана Кочубея
Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні
Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні
Негода охопить Україну: сніг, дощ і ожеледиця – погода на 8 січня 2026
Негода охопить Україну: сніг, дощ і ожеледиця – погода на 8 січня 2026
Сибіга: Україна готова надати Гані доступ до її полоненого громадянина
Сибіга: Україна готова надати Гані доступ до її полоненого громадянина
Блекаут на Дніпропетровщині: школи продовжили канікули, можливі зупинки електротранспорту
Блекаут на Дніпропетровщині: школи продовжили канікули, можливі зупинки електротранспорту
Ситуація у Запорізькій області: лікарні працюють, усі пункти незламності розгорнуто
Ситуація у Запорізькій області: лікарні працюють, усі пункти незламності розгорнуто

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua