Пішов на фронт у 19-річному віці. Згадаймо Руслана Кочубея

Руслан Кочубей у 19 років підписав контракт та став на захист рідної землі у лавах ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Руслана Кочубея.

19 грудня 2025 року помер військовий із Сергіївської громади Сумщини солдат Руслан Кочубей. Йому був лише 21 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сергіївську об'єднану територіальну громаду.

Руслан народився 25 травня 2004 року в селі Коровинці Недригайлівського району Сумської області. З 2010 року юнак проживав разом із родиною в селі Розбишівка.

Навчався у Розбишівській гімназії, згодом – у Розбишівському навчально-реабілітаційному центрі.

У 2020–2023 роках юнак здобував освіту в Гадяцькому професійному аграрному училищі, де опанував професію маляра, муляра, штукатура.

Ще зовсім юним Руслан Кочубей свідомо обрав шлях захисника України. У 19 років підписав контракт та став на захист рідної землі у лавах Збройних сил України.

Брав участь у бойових діях, виконував бойові завдання на Донеччині, мав статус учасника бойових дій.

