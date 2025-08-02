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Герой України, що втратив на фронті ноги, розповів, як його зупинили працівники ТЦК

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Герой України, що втратив на фронті ноги, розповів, як його зупинили працівники ТЦК
Сергієнко розповів про зустріч із працівниками ТЦК
фото: скріншот із відео

Андрія Сергієнка, який пересувається на протезах, просили показати військово-облікові документи

Солдат Третьої штурмової, Герой України Андрій Сергієнко з позивним «2.0» розповів, як у Києві його зупинили працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Історією військовий, який на фронті втратив обидві ноги, поділився у проєкті «Двіж», інформує «Главком». Сергієнко пересувається на протезах, та в той момент був одягнений у широкі довгі штани, тож поліціянт та двоє військових із ТЦК не зауважили його інвалідність. Вони попросили хлопця показати військово-облікові документи.

«Я сказав, що документів у мене з собою немає. Тож мене запросили пройти до ТЦК для уточнення даних. Однак у цей момент я випадково наступив одному з військових на ногу. Він це помітив і зробив зауваження, чому, мовляв, топчешся. А я ж на протезах не відчуваю нічого. То так і сказав: «Вибачте, в мене просто ніг нема», – розповів «2.0».

Після цього Андрій Сергієнко підняв штанину і продемонстрував протези. А працівники ТЦК побажали йому щасливої дороги та пішли перевіряти документи в інших чоловіків.

Раніше Герой України, майор Євгеній Громадський із позивним Гром розповів про дивовижну пригоду на фронті. Він розказав, що зустрів однокласника при зачистці села. За словами Грома, його однокласник іще в 2014 році вмикав на уроках гімн Росії.

Раніше Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує

Крім того, Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув. 

Також Герой України, командир зенітно-ракетного дивізіону «Бук-М1» Ярослав Мельник повідомив, що вік чоловіків, які приходять у його військову частину, становить понад 35 років, 20-річних хлопців значно менше.

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Теги: дороги документи Герой України ТЦК

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