Герой України, що втратив на фронті ноги, розповів, як його зупинили працівники ТЦК

Андрія Сергієнка, який пересувається на протезах, просили показати військово-облікові документи

Солдат Третьої штурмової, Герой України Андрій Сергієнко з позивним «2.0» розповів, як у Києві його зупинили працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Історією військовий, який на фронті втратив обидві ноги, поділився у проєкті «Двіж», інформує «Главком». Сергієнко пересувається на протезах, та в той момент був одягнений у широкі довгі штани, тож поліціянт та двоє військових із ТЦК не зауважили його інвалідність. Вони попросили хлопця показати військово-облікові документи.

«Я сказав, що документів у мене з собою немає. Тож мене запросили пройти до ТЦК для уточнення даних. Однак у цей момент я випадково наступив одному з військових на ногу. Він це помітив і зробив зауваження, чому, мовляв, топчешся. А я ж на протезах не відчуваю нічого. То так і сказав: «Вибачте, в мене просто ніг нема», – розповів «2.0».

Після цього Андрій Сергієнко підняв штанину і продемонстрував протези. А працівники ТЦК побажали йому щасливої дороги та пішли перевіряти документи в інших чоловіків.

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