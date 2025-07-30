Завтра останній день, коли 17-річні можуть стати на військовий облік

Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким виповнюється 17 років, беруться на військовий облік

У ТЦК та СП наголошують, що взяття громадян України на військовий облік призовників не прирівнюється до призову на військову службу

Завтра, 31 липня, останній день, коли особи чоловічої статі, яким цього року виповнилося або виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на закон щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки.

«Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів», – йдеться в тексті документа.

Як стати на військовий облік 17-річним?

Згідно із законодавством, на військовий облік можна стати:

за допомогою проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника;

особисто прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів.

Що буде, якщо не стати на військовий облік до 1 серпня?

Громадяни України, які не стали на військовий облік призовників у визначений період, беруться на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до районного (міського) ТЦК та СП.

Кого не беруть на військовий облік?

Не підлягають взяттю на військовий облік призовників громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Перелік документів для взяття на військовий облік

Перелік документів, які надаються громадянами України під час взяття на військовий облік призовників:

1. Паспорт громадянина України.

2. Витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване / зареєстроване місце проживання (перебування)).

3. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

4. Свідоцтво про народження.

5. Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

6. Документ про освіту.

7. Довідка з місця навчання / роботи (за наявності).

8. Чотири фотокартки розміром 35 × 45 мм (знімок без головного убору).

У ТЦК та СП наголошують, що взяття громадян України на військовий облік призовників не прирівнюється до призову на військову службу. Натомість, взяття громадян України на військовий облік призовників проводиться з метою визначення наявного людського потенціалу, встановлення освітнього рівня громадян, вивчення їх особистих якостей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідування територіальних центрів комплектування та проходження військово-лікарської комісії.