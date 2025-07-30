Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Завтра останній день, коли 17-річні можуть стати на військовий облік

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Завтра останній день, коли 17-річні можуть стати на військовий облік
Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким виповнюється 17 років, беруться на військовий облік
фото з відкритих джерел

У ТЦК та СП наголошують, що взяття громадян України на військовий облік призовників не прирівнюється до призову на військову службу

Завтра, 31 липня, останній день, коли особи чоловічої статі, яким цього року виповнилося або виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на закон щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки.

«Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів», – йдеться в тексті документа.

Як стати на військовий облік 17-річним?

Згідно із законодавством, на військовий облік можна стати:

  • за допомогою проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника;
  • особисто прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів.

Що буде, якщо не стати на військовий облік до 1 серпня?

Громадяни України, які не стали на військовий облік призовників у визначений період, беруться на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до районного (міського) ТЦК та СП.

Кого не беруть на військовий облік?

Не підлягають взяттю на військовий облік призовників громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Перелік документів для взяття на військовий облік

Перелік документів, які надаються громадянами України під час взяття на військовий облік призовників:
1. Паспорт громадянина України.
2. Витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване / зареєстроване місце проживання (перебування)).
3. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).
4. Свідоцтво про народження.
5. Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
6. Документ про освіту.
7. Довідка з місця навчання / роботи (за наявності).
8. Чотири фотокартки розміром 35 × 45 мм (знімок без головного убору).

У ТЦК та СП наголошують, що взяття громадян України на військовий облік призовників не прирівнюється до призову на військову службу. Натомість, взяття громадян України на військовий облік призовників проводиться з метою визначення наявного людського потенціалу, встановлення освітнього рівня громадян, вивчення їх особистих якостей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідування територіальних центрів комплектування та проходження військово-лікарської комісії.

Читайте також:

Теги: військовозобов'язаний військові війна ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни різними способами прагнуть натиснути на українське суспільство, щоб воно погодилось на капітуляцію
Капітуляція? Про «перемовний трек» з Росією і завдання Умєрову
19 липня, 11:50
Франциско Гарсія – один із небагатьох, кому вдалося втекти з російської армії
Кубинець розповів, як став «гарматним м’ясом Путіна»
5 липня, 18:51
155-та бригада російської окупаційної армії опинилася серед «улюблених» підрозділів російського диктатора Володимира Путіна
«Улюблена» бригада Путіна: ГУР перехопив наказ про страту українського військового
12 липня, 12:23
Вбивство власних бійців є поширеною практикою «мотивації» серед командирів армії держави-агресора
Російський командир наказав пристрелити власного пораненого бійця – перехоплення ГУР
19 липня, 11:11
Пожежа, яка виникла після атаки на будівлю ТЦК у Запоріжжі
Не лише, щоб зірвати мобілізацію. Голова ради резервістів пояснив, навіщо Росія б’є по ТЦК
10 липня, 16:55
Триває досудове розслідування
Чернігівщина: на полігоні від поранень померли двоє військових, під підозрою – курсант
17 липня, 12:24
Нардеп прокоментував заяву Зеленського щодо того, що демобілізація в Україні можлива після перемоги у війні
Нардеп розповів, скільки людей Україна мобілізує щомісяця
19 липня, 15:59
Призовники, які пройдуть спеціальний тест, отримуватимуть премію
Естонія платитиме гроші призовникам за хорошу фізичну форму
22 липня, 20:35
Легіонери на навчаннях. Комбат Якимович вважає, що якщо грамотно роз’яснити задачі перед боєм, то в бою багато слів не знадобиться
Команди – через перекладача. Комбат Інтернаціонального легіону розповів про специфіку роботи з іноземними бійцями
28 липня, 13:07

Події в Україні

Військовий розповів про нову тактику окупантів на Покровському напрямку
Військовий розповів про нову тактику окупантів на Покровському напрямку
Завтра останній день, коли 17-річні можуть стати на військовий облік
Завтра останній день, коли 17-річні можуть стати на військовий облік
Окупанти атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині
Окупанти атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині
Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року
Втрати ворога станом на 30 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 30 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Ідуть у бій зі «Слава Україні!». Комбат Інтернаціонального легіону розповів, чому іноземці їдуть на нашу війну
Ідуть у бій зі «Слава Україні!». Комбат Інтернаціонального легіону розповів, чому іноземці їдуть на нашу війну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2025
44K
Колишня слідча з Маріуполя Мар’яна Чечелюк розповіла про зраду серед своїх у полоні
19K
Син Василя Стуса розповів, що йому добре жилося за часів СРСР
16K
Росіяни стали частіше подорожувати Європою: три країни, де їх найбільше
8731
Міносвіти назвало три найпопулярніші спеціальності серед вступників цьогоріч

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Вчора, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua