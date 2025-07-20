Головна Київ Новини
search button user button menu button

Сильна злива паралізувала Київ: де ускладнено рух

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Сильна злива паралізувала Київ: де ускладнено рух
Через значні опади на площі Галицькій рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Берестейського
фото: Патрульна поліція Києва

Дощ підтопив вулиці столиці

У Києві через значну зливу є проблеми з рухом транспорту на деяких вулицях міста. Зокрема, на площі Галицькій – рух в напрямку Берестейського проспекту значно ускладнено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на першого заступника начальника Патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

«До уваги учасників дорожнього руху. Через значні опади на площі Галицькій рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Берестейського. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, потужна злива накрила Київ у неділю, 20 липня. Зокрема, приблизнподекуди о о 15:40 в столиці почався сильний дощ. Дороги перетворилися на стрімкі річки, тож машини та громадський транспорт зупинилися. 

Раніше Буковину накрила негода. Там були розмиті дороги, повалені дерева та затоплені підвали. Рятувальники отримали близько десятка звернень щодо надання допомоги населенню.

До слова, липень 2025 року в Європі розпочався з чергової хвилі спеки. Як показують дослідження провідного економіста Європейського Центробанку (ЄЦБ) Майлса Паркера, подібні погодні явища не лише завдають дискомфорту жителям європейських країн, але й впливають на економіку. Аномальна спека може уповільнити економічне зростання, підняти ціни та вплинути на рівень життя. Нове дослідження під назвою «Аномальна спека зводить з розуму?», опубліковане в офіційному блозі ЄЦБ, аналізує вплив спеки на економіку та ціни.

Читайте також:

Теги: громадський транспорт дороги машини негода липень Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дим після влучання в одному з районів
Столицю накрило димом після обстрілу: влада закликала зачинити вікна
10 липня, 05:19
На мопеді можуть пересуватися дві людини, на транспортному засобі встановлено обмеження швидкості до 45 км/год
У Києві з’явилися прокатні електромопеди: чи є ризик для пішоходів
9 липня, 14:30
Річка Сан-Габріель, що розлилася в Джорджтауні, штат Техас
Повінь у Техасі: кількість загиблих перевищила 100, серед них – 28 дітей
8 липня, 08:10
Внаслідок атаки ніхто з працівників видавництва не постраждав
Під час нічного обстрілу росіяни пошкодили склад видавництва «Наш Формат»
4 липня, 12:28
Зорян Кісь має багаторічного партнера Тимура Левчука (на фото зліва)
Суд Києва визнав фактичний шлюб двох чоловіків: дипломат намагався поїхати за кордон з партнером
3 липня, 15:22
«Київблагоустрій» здійснив демонтаж огорожі, що обмежувала доступ до території навколо об’єкта
Комунальники демонтували незаконну огорожу біля історичної будівлі на Печерську
2 липня, 09:05
Будинок у стилі неоренесанс чернігівського купця Вертипороха на Щекавицькій, 19/33 горів не один раз
Краєзнавець пояснив, чому на столичному Подолі багато закинутих будівель
30 червня, 09:59
11-річна Марійка народилася у 2014-му році. Вона все життя прожила під час російсько-української війни
Київ попрощався з загиблими під час атаки РФ 11-річною Марійкою та її матір'ю (фото)
26 червня, 16:46
Артист вийшов на сцену Палацу «Україна» разом зі своєю командою «Ветерани космічних військ»
Зірка «Ліги сміху» повернувся на сцену після крововиливу в мозок
24 червня, 09:51

Новини

Київ накрила потужна злива, дороги перетворилися на стрімкі річки
Київ накрила потужна злива, дороги перетворилися на стрімкі річки
Чоловік співав російською мовою у київському метро. Що вирішив суд
Чоловік співав російською мовою у київському метро. Що вирішив суд
У Києві працівник прокуратури збив жінку та втік з місця аварії
У Києві працівник прокуратури збив жінку та втік з місця аварії
У Києві Mercedes влетів у літню терасу кафе, є потерпілі
У Києві Mercedes влетів у літню терасу кафе, є потерпілі
Куди сходити у Києві 21-27 липня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 21-27 липня: дайджест культурних подій
У Києві мати-ґвалтівниця та її спільник отримали вирок за сексуальне насильство над дитиною
У Києві мати-ґвалтівниця та її спільник отримали вирок за сексуальне насильство над дитиною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2025
9080
СБУ звернулася до Усика в день бою за звання абсолютного чемпіона світу
8590
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8275
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
4095
Чоловік співав російською мовою у київському метро. Що вирішив суд

Новини

Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Сьогодні, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua