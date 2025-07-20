Сильна злива паралізувала Київ: де ускладнено рух

Дощ підтопив вулиці столиці

У Києві через значну зливу є проблеми з рухом транспорту на деяких вулицях міста. Зокрема, на площі Галицькій – рух в напрямку Берестейського проспекту значно ускладнено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на першого заступника начальника Патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

«До уваги учасників дорожнього руху. Через значні опади на площі Галицькій рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Берестейського. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, потужна злива накрила Київ у неділю, 20 липня. Зокрема, приблизнподекуди о о 15:40 в столиці почався сильний дощ. Дороги перетворилися на стрімкі річки, тож машини та громадський транспорт зупинилися.

Раніше Буковину накрила негода. Там були розмиті дороги, повалені дерева та затоплені підвали. Рятувальники отримали близько десятка звернень щодо надання допомоги населенню.

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