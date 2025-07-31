Уряд удосконалив військовий облік 25-річних чоловіків та жінок з медосвітою: перелік змін

Чоловікам, які досягли 25 років, більше не потрібно з’являтись в ТЦК для зміни статусу

Кабінет міністрів удосконалив процедуру військового обліку чоловіків, яким виповнюється 25 років, та жінок, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Відтепер чоловікам, які досягли 25 років, більше не потрібно з’являтись в ТЦК для зміни свого статусу з призовника на військовозобов’язаного. Це відбуватиметься автоматично. «Упродовж 30 днів ТЦК та СП самостійно вноситимуть зміни до Єдиного держреєстру, змінюватимуть статус та одночасно присвоюватимуть таким чоловікам первинне звання – «солдат (матрос) запасу», – йдеться в заяві.

Крім того, заклади освіти подаватимуть до ТЦК списки жінок з медичною або фармацевтичною спеціальністю протягом семи днів після випуску. Раніше це відбувалось за два місяці до випуску, коли склад випускниць ще міг змінюватися. Щоб спростити взяття на облік, списки направлятимуться до ТЦК та СП за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання жінки, а не за місцем розташування закладу освіти.

«На підставі таких списків ТЦК та СП вноситимуть відомості про жінок до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Жінкам більше не потрібно отримувати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Для визначення придатності до військової служби жінка матиме 60 днів після випуску, щоб прибути до ТЦК та СП», – пояснила пресслужба оборонного відомства.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку організації та ведення військового обліку. Так, передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою.

Також уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми «Контракт 18–24» для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

До слова, міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що «мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально». За словами міністра, «мобілізація – це складний процес, тому він прописаний в законах, тому це конституційний обов'язок кожного громадянина».