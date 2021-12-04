Хмарно та дощі: прогноз погоди в Україні на 4 грудня

Найтепліше буде на Півдні - до +14 градусів

В Україні в суботу, 4 грудня, буде хмарна та дощова погода на півдні та сході країни. Температура повітря вдень триматиметься в межах 0...+14 градусів, а вночі опуститься до -13. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до 0...+2 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -13 градусів.

У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0...+2 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -7.

На сході України вдень прогнозують від 0 до +8 градусів. Вночі буде значно холодніше – до -5 градусів. Погода буде хмарною та дощовою.

На Півдні середня добова температура становитиме +3...+14 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні 0...+7.

У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне 0...+2 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -6.