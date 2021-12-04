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    Хмарно та дощі: прогноз погоди в Україні на 4 грудня

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    Хмарно та дощі: прогноз погоди в Україні на 4 грудня

    Найтепліше буде на Півдні - до +14 градусів

    В Україні в суботу, 4 грудня, буде хмарна та дощова погода на півдні та сході країни. Температура повітря вдень триматиметься в межах 0...+14 градусів, а вночі опуститься до -13. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до 0...+2 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -13 градусів.

    У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0...+2 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -7.

    На сході України вдень прогнозують від 0 до +8 градусів. Вночі буде значно холодніше – до -5 градусів. Погода буде хмарною та дощовою.

    На Півдні середня добова температура становитиме +3...+14 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні 0...+7.

    У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне 0...+2 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -6.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Хмарно та дощі: прогноз погоди в Україні на 4 грудня