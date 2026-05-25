Голова Державної міграційної служби назвала азійську країну, громадян якої приймати небезпечно

Наталя Науменко: «Я бачу ризики в громадянах Бангладешу»

Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко в інтерв'ю «Главкому» розповіла, що досить обережно і з застереженням ставиться до громадян Бангладешу і вбачає в них ризики для української міграційної служби. Науменко пояснює це тим, що Бангладеш – це перенаселена бідна країна, «державна політика якої – виштовхувати власних громадян за кордон».

«Це означає те, що коли бангладешці потрапляють в будь-яку іншу країну, повернути їх назад через посольство Бангладешу – фактично неможливо. І що я маю робити з цими особами в Україні? Як я маю їх накопичувати, легалізувати і так далі? І чому повернення цих громадян додому має лягати на плечі нашого пересічного платника податків? Разом з тим після глибокого вивчення питання я абсолютно не боюся громадян Пакистану, які є більш кваліфікованими працівниками. Коли людина вже має певну кваліфікацію або може швидко вчитися, мабуть, з нею варто контактувати і підбирати їй якісь пропозиції на ринку вакансій», – сказала вона.

Окрім цього, очільниця ДМС зазначила, що є перелік країн, громадяни яких вважаються такими, що несуть серйозні ризики для національної безпеки всередині країни та репутаційні ризики в українських відношеннях з європейськими партнерами.

«Звісно, коли з України, яка має спільні кордони з країнами ЄС, йде наплив незаконних мігрантів, до нас виникають досить серйозні питання. На нарадах з європейськими колегами щодо безвізу вони озвучують кількість незаконних мігрантів, які виїхали з України, та попереджають, що через це є ризик припинення безвізового режиму. Тому для нас це тригерна точка, яку ми намагаємося тримати на контролі», – розповіла Науменко.

Також посадовиця в позитивному сенсі згадала про громадян Туреччини, які до війни будували дороги в Україні, та пакистанців, які збудували майже всі Об’єднані Арабські Емірати. Тож Науменко вважає, що Україна цілком може залучати їх на будівництво.

До слова, «Главком» поспілкувався зі спеціалістами з протидії дезінформації, міграційної політики та демографії, щоб розібратися: звідки ростуть ноги у цієї антимігрантської істерії, кому може бути вигідне роздмухування цієї теми та чи справді у країну в гарячій фазі війни стоїть черга охочих іноземців.

Раніше повідомлялось, що російська пропаганда запустила нову порцію фейків про нібито масове завезення індусів, пакистанців та інших мігрантів до України. У соцмережах і Telegram-каналах активно поширюють фото, відео та згенеровані штучним інтелектом зображення, які мають створити враження, ніби українців «заміщують» іноземцями