Голова Державної міграційної служби назвала азійську країну, громадян якої приймати небезпечно

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Голова Державної міграційної служби назвала азійську країну, громадян якої приймати небезпечно
Посадовиця пояснює, що коли бангладешці потрапляють в будь-яку іншу країну, повернути їх назад через посольство Бангладешу – фактично неможливо
фото: tvpworld.com
Наталя Науменко: «Я бачу ризики в громадянах Бангладешу»

Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко в інтерв'ю «Главкому» розповіла, що досить обережно і з застереженням ставиться до громадян Бангладешу і вбачає в них ризики для української міграційної служби. Науменко пояснює це тим, що Бангладеш – це перенаселена бідна країна, «державна політика якої – виштовхувати власних громадян за кордон».

«Це означає те, що коли бангладешці потрапляють в будь-яку іншу країну, повернути їх назад через посольство Бангладешу – фактично неможливо. І що я маю робити з цими особами в Україні? Як я маю їх накопичувати, легалізувати і так далі? І чому повернення цих громадян додому має лягати на плечі нашого пересічного платника податків? Разом з тим після глибокого вивчення питання я абсолютно не боюся громадян Пакистану, які є більш кваліфікованими працівниками. Коли людина вже має певну кваліфікацію або може швидко вчитися, мабуть, з нею варто контактувати і підбирати їй якісь пропозиції на ринку вакансій», – сказала вона.

Окрім цього, очільниця ДМС зазначила, що є перелік країн, громадяни яких вважаються такими, що несуть серйозні ризики для національної безпеки всередині країни та репутаційні ризики в українських відношеннях з європейськими партнерами. 

«Звісно, коли з України, яка має спільні кордони з країнами ЄС, йде наплив незаконних мігрантів, до нас виникають досить серйозні питання. На нарадах з європейськими колегами щодо безвізу вони озвучують кількість незаконних мігрантів, які виїхали з України, та попереджають, що через це є ризик припинення безвізового режиму. Тому для нас це тригерна точка, яку ми намагаємося тримати на контролі», – розповіла Науменко.

Також посадовиця в позитивному сенсі згадала про громадян Туреччини, які до війни будували дороги в Україні, та пакистанців, які збудували майже всі Об’єднані Арабські Емірати. Тож Науменко вважає, що Україна цілком може залучати їх на будівництво.

До слова, «Главком» поспілкувався зі спеціалістами з протидії дезінформації, міграційної політики та демографії, щоб розібратися: звідки ростуть ноги у цієї антимігрантської істерії, кому може бути вигідне роздмухування цієї теми та чи справді у країну в гарячій фазі війни стоїть черга охочих іноземців.

Раніше повідомлялось, що російська пропаганда запустила нову порцію фейків про нібито масове завезення індусів, пакистанців та інших мігрантів до України. У соцмережах і Telegram-каналах активно поширюють фото, відео та згенеровані штучним інтелектом зображення, які мають створити враження, ніби українців «заміщують» іноземцями

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

