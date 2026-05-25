Міноборони анонсувало реформу мобілізації та нові умови служби: що зміниться у червні

Єгор Голівець
З червня в Україні зміняться правила служби та мобілізації
До служби планують активніше залучати іноземців, а умови мобілізації – переглянути

Вже з червня в Україні почнуться серйозні зміни в умовах служби та мобілізації. Першим етапом змін стане оновлення системи грошового забезпечення для військовослужбовців. Українські піхотинці почнуть отримувати значно вищі виплати, ніж зараз. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис радника міністра оборони Сергія Стерненка.

Окрім цього, за словами посадовця, з’являться умови для демобілізації військових. Передбачається, що звільнення зі служби відбуватиметься у «порядку черги» – пріоритет матимуть ті військові, які служать найдовше.

Другим етапом, як повідомив радник міністра оборони, стануть зміни у самій системі мобілізації. «Вона перестане бути схожою на те, що відбувається зараз», – заявив Стерненко.

Водночас жодних конкретних деталей щодо майбутніх змін він не навів. Також Стерненко зазначив, що до служби планують активніше залучати іноземців.

Нагадаємо, що наприкінці березня Міністерство оборони вперше представило комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки нариси майбутньої реформи мобілізації. 

Тоді у владі заявляли про необхідність перегляду підходів до бронювання військовозобов’язаних, визначення критично важливих підприємств та балансу між потребами армії і функціонуванням економіки. Окремо обговорювалися нові критерії для підприємств, питання дефіциту кадрів та можливі зміни механізму відстрочок від мобілізації.

 

