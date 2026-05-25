$5 тис. за переведення в тил. ДБР затримало бізнесмена з Хмельницького

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Підозрюваний обіцяв військовим «вирішити питання» через зв’язки серед керівництва Військової служби правопорядку

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Нацполіції затримали у Хмельницькому бізнесмена, якого підозрюють у вимаганні грошей за переведення військовослужбовців у тилові підрозділи. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, підозру отримав бізнесмен Віктор Касянчук.

Слідство встановило, що чоловік пропонував військовим допомогу з переведенням до тилових частин, зокрема у підрозділи Військової служби правопорядку.

Підозрюваний посилався на дружні зв’язки з одним із керівників ВСП Хмельниччини. Правоохоронці зазначають, що викрити схему допоміг військовослужбовець, який через травму руки хотів перевестися ближче до дому.

Із бізнесменом він познайомився взимку під час відпочинку у готельному комплексі, який належить фігуранту. За версією слідства, бізнесмен запропонував військовому допомогу з переведенням за $5 тис.

фото: ДБР

фото: ДБР

12 травня 2026 року правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання $4 тис. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці також перевіряють можливу причетність до схеми посадовців Військової служби правопорядку Хмельницької області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, що працівники ДБР повідомили про підозру начальнику Управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області Вадиму Сідлецькому. За даними слідства, посадовець не вказав у декларації майно вартістю понад 13 млн грн, оформлене на його дружину. Йдеться про кафе та офісні приміщення у селищі Чорний Острів Хмельницького району загальною площею понад 900 квадратних метрів.