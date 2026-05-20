Таїланд посилює візові правила для туристів

Уряд Таїланду схвалив скорочення терміну безвізового перебування для громадян 90 країн, серед яких і Україна

Таїланд, який є одним із найвідоміших і найпопулярніших туристичних напрямків у світі, майже вдвічі скоротить термін безвізового перебування для туристів із понад 90 країн у межах боротьби зі злочинами за участю іноземців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Як повідомляється, останнім часом в країні почастішали випадки арешту туристів через справи, пов’язані з наркотиками, секс-торгівлею та веденням бізнесу без належних дозволів.

Раніше мандрівники з понад 90 країн, серед яких Україна, США, Велика Британія, 29 країн Шенгенської зони та Австралія могли перебувати в країні без візи до 60 днів. Уряд Таїланду схвалив скорочення терміну безвізового перебування для громадян цих країн.

Як повідомив міністр туризму Сурасак Пханчароенворакул, відтепер тривалість терміну безвізового перебування визначатиметься окремо для кожної країни. Більшості іноземців буде дозволено залишатися до 30 днів, проте для деяких цей термін може становити лише 15 днів.

Водночас туристи зможуть один раз продовжити візу, звернувшись до імміграційного офісу, де їм доведеться пояснювати, чому вони хочуть залишитися довше. За словами Пханчароенворакула, Таїланд націлюється не на якусь конкретну країну, а радше на людей, які зловживають візовою системою для вчинення злочинів у країні.

