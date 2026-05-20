Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Таїланд посилює візові правила для туристів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Таїланд посилює візові правила для туристів
Більшості іноземців буде дозволено перебувати в країні до 30 днів
фото: Pexels (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Уряд Таїланду схвалив скорочення терміну безвізового перебування для громадян 90 країн, серед яких і Україна

Таїланд, який є одним із найвідоміших і найпопулярніших туристичних напрямків у світі, майже вдвічі скоротить термін безвізового перебування для туристів із понад 90 країн у межах боротьби зі злочинами за участю іноземців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Як повідомляється, останнім часом в країні почастішали випадки арешту туристів через справи, пов’язані з наркотиками, секс-торгівлею та веденням бізнесу без належних дозволів.

Раніше мандрівники з понад 90 країн, серед яких Україна, США, Велика Британія, 29 країн Шенгенської зони та Австралія могли перебувати в країні без візи до 60 днів. Уряд Таїланду схвалив скорочення терміну безвізового перебування для громадян цих країн.

Як повідомив міністр туризму Сурасак Пханчароенворакул, відтепер тривалість терміну безвізового перебування визначатиметься окремо для кожної країни. Більшості іноземців буде дозволено залишатися до 30 днів, проте для деяких цей термін може становити лише 15 днів.

Водночас туристи зможуть один раз продовжити візу, звернувшись до імміграційного офісу, де їм доведеться пояснювати, чому вони хочуть залишитися довше. За словами Пханчароенворакула, Таїланд націлюється не на якусь конкретну країну, а радше на людей, які зловживають візовою системою для вчинення злочинів у країні.

До слова, громадяни Росії все частіше їздять до Європи на відпочинок, попри дію одних із найсуворіших у світі санкцій проти Москви. Кількість виданих шенгенських віз росіянам у 2025 році зросла, що демонструє розрив між політичною риторикою щодо ізоляції Кремля та реальним попитом на російський туризм у деяких країнах блоку.

Згідно з конфіденційними даними «Шенгенського барометра», у 2025 році громадяни РФ подали понад 670 тис. заявок на візи, що майже на 8% більше, ніж у 2024-му. Країни ЄС видали понад 620 000 віз (зростання на 10,2%), з яких понад 477 000 – це туристичні візи.

Читайте також:

Теги: українці іноземці безвізовий режим Таїланд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мати й дитина у вікні автобуса під час втечі з Сіверськодонецька, 24 лютого 2022 року
Викрадення українських дітей: Росія змінює підхід
1 травня, 16:05
Буданов, Стефанчук, Верещук та Зеленський провели нараду
Розпочалася робота зі створення пантеону видатних українців – президент
22 квiтня, 20:53
Тема легалізації зброї активно обговорюється в Україні
Скільки зброї на руках в українців: Нацполіція назвала цифру
23 квiтня, 12:46
Тренування розпочали на базі кількох військових шкіл сухопутних військ Німеччини
Українці почали навчати німецьких військових в центрах Бундесверу
23 квiтня, 07:55
За даними української розвідки, найбільше РФ вербуватиме для війни громадян держав Центральної Азії
Росія цьогоріч мобілізує десятки тисяч іноземців на війну проти України: дані ГУР
28 квiтня, 16:21
Під час огляду речей фігуранта поліцейські виявили 70 тис. грн викрадених коштів
Просився «підвезти» та залишав водіїв-експедиторів без виручки: поліція затримала крадія
6 травня, 09:46
Найчастіше викрадають та втрачають автомати, мисливські рушниці та карабіни
2026 рік може стати рекордним за кількістю втраченої зброї. МВС назвало цифру
8 травня, 10:01
Український пілот БпЛА з позивним «Тарік» керує безпілотником FPV під час військових навчань на острові Готланд
AP: Українські пілоти БпЛА перетворили військові навчання у Швеції на попередження для НАТО
13 травня, 01:59
Суд визнав українця винним за статтями про участь у диверсійній та терористичній спільнотах, здійснення терактів і диверсій, у державній зраді
Суд у РФ засудив українця до 25 років ув'язнення за звинуваченням у диверсіях під Москвою
Сьогодні, 05:55

Соціум

Таїланд посилює візові правила для туристів
Таїланд посилює візові правила для туристів
Суд у РФ засудив українця до 25 років ув'язнення за звинуваченням у диверсіях під Москвою
Суд у РФ засудив українця до 25 років ув'язнення за звинуваченням у диверсіях під Москвою
У Ставропольському краї РФ пролунала серія вибухів: уражено завод
У Ставропольському краї РФ пролунала серія вибухів: уражено завод
Жителі Польщі почули дзижчання дронів біля українського кордону
Жителі Польщі почули дзижчання дронів біля українського кордону
НАТО таки втрутиться в іранський конфлікт? В Альянсі заговорили про нову місію
НАТО таки втрутиться в іранський конфлікт? В Альянсі заговорили про нову місію
Киргизстан потрапив під санкційний удар. Влада пішла на жорсткий крок
Киргизстан потрапив під санкційний удар. Влада пішла на жорсткий крок

Новини

Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші подробиці перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:27
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua