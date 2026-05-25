Легендарна азовка розповіла про тортури росіян у полоні

Тетяна Теплюк потрапила в російський полон з Азовсталі і була обміняна під Новий рік у 2022-му

Після Оленівки Хрещену перевели в колонію у російському Таганрозі

Тетяна Теплюк – 74-річна медикиня «Азова» з позивним Хрещена потрапила у російський полон з Азовсталі. Загалом у полоні пробула вісім місяців, з них чотири – у Таганрозі Ростовської області РФ. В інтерв'ю Дмитру Гордону військова розповіла, у яких умовах росіяни тримають полонених та, які тортури їй вдалось пережити, пише «Главком».

Хрещена розповідає, що протягом усього часу відчувалась неабияка ненависть від росіян, зневага та бажання знищити. «Я не пам'ятаю, щоб в житті було таке відчуття страху. Йшла страшна, нищівна енергетика від росіян», – каже вона.

У камерах не можна було розмовляти та не можна було сміятись. Рятувало в полоні те, що видавали бодай якісь книжки, каже Хрещена.

Медикиня розповіла, що двічі на день їх змушували виходити з камер на додатковий огляд. Під час цього росіяни встановлювали суворі правила щодо того, як саме потрібно виходити та стояти. За словами азовки, полонені мали ставати обличчям до стіни й широко розставляти ноги, а наглядачки могли вдарити, якщо їм здавалося, що вимогу виконано недостатньо добре.

Також Тетяна Теплюк каже, що покараннями були різні фізичні вправи, такі як планка чи віджимання. На вік медикині росіяни не зважали, а навпаки не могли зрозуміти, «чому вона вихована в радянському союзі не чекала росіян».

Хрещена зізнається, що їх важко було виконувати ці вправи, натомість вона чула від наглядачок: «На Азовсталь ти могла йти, а в планку не можеш стати?!».

Щодня, за словами Хрещеної, вмикалась російська музика, зокрема радянські так звані патріотичні пісні, а також композиції уже відомих тепер путіністів. Звучали пісні Григорія Лєпса, Надії Бабкіної, Олега Газманова.

А коли вмикали декілька разів на день російський гімн, то полоненим доводилось ставати в ряд і голосно його співати.

Як повідомлялось, начальника медичної служби бригади «Азов» Олександра Крохмалюка закатували до смерті в російському полоні.