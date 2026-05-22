«Мігранти були, є і будуть». Голова Державної міграційної служби пояснила, чому немає підстав для паніки

Іноземці проходять суворий контроль ще на етапі отримання візи
Наталя Науменко: «За чотири місяці 2026 року оформлено 1733 посвідки на тимчасове проживання іноземців, що відповідає середньомісячному показнику 2025 року»

Трудова міграція була в Україні і до повномасштабної війни, є зараз і буде після її завершення. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко, коментуючи дискусії навколо залучення іноземних працівників.

Нині масштаби трудової міграції навіть не наблизилися до довоєнного рівня. Якщо у 2021 році в Україні видали понад 21 тис. дозволів на працевлаштування іноземців, то у 2025 році – лише 9574.

«У довоєнному 2021 році в Україні мали дозвіл на працевлаштування 21786 осіб, у 2023-му ця цифра зменшилася майже у п’ять разів – до 4529 осіб. І тільки з 2024 року ми спостерігаємо поступове відновлення цієї динаміки: у 2024-му видано 6127 дозволів, у 2025-му – 9574, однак це все одно становить лише 43,9% довоєнного рівня», – сказала вона.

Науменко уточнила, що отримання дозволу ще не означає фактичний приїзд людини в Україну. Іноземець має пройти кілька етапів: отримати дозвіл на роботу, оформити візу та посвідку на тимчасове проживання.

Голова ДМС також зазначила, що за перші чотири місяці 2026 року в Україні оформили 1733 посвідки на тимчасове проживання іноземців. Це відповідає середньомісячному показнику 2025 року та становить лише 38,6% довоєнного рівня.

«Для розуміння реальної картини: якщо у 2025 році центрами зайнятості було видано 9574 дозволи на застосування праці іноземців, то посвідки на тимчасове проживання за цими дозволами отримали лише 4975 осіб. Тобто реально в Україну прибуло і легалізувалося близько половини від тих, на кого видавалися дозволи. Решта – це або дозволи, видані «про запас», або ті, що не були реалізовані через відмову у візі. За чотири місяці 2026 року Державною міграційною службою оформлено 1733 посвідки на тимчасове проживання, що відповідає середньомісячному показнику 2025 року. Поточний обсяг видачі посвідок становить 38,6% довоєнного рівня (у 2021 році таких посвідок було видано 12883)», – розповіла посадовиця.

Окремо Науменко наголосила, що іноземці проходять суворий контроль ще на етапі отримання візи. До перевірок залучені консульства та Служба безпеки України. За її словами, побоювання щодо масового напливу мігрантів в Україну не відповідають реальній ситуації.

До слова, «Главком» поспілкувався зі спеціалістами з протидії дезінформації, міграційної політики та демографії, щоб розібратися: звідки ростуть ноги у цієї антимігрантської істерії, кому може бути вигідне роздмухування цієї теми та чи справді у країну в гарячій фазі війни стоїть черга охочих іноземців.

Раніше повідомлялось, що російська пропаганда запустила нову порцію фейків про нібито масове завезення індусів, пакистанців та інших мігрантів до України. У соцмережах і Telegram-каналах активно поширюють фото, відео та згенеровані штучним інтелектом зображення, які мають створити враження, ніби українців «заміщують» іноземцями

