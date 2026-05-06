Просився «підвезти» та залишав водіїв-експедиторів без виручки: поліція затримала крадія

Ірина Міллер
Ірина Міллер
фото: поліція Києва/Facebook

Зловмисник діяв за відпрацьованою схемою: підшукував експедиторів, які щойно отримали виторг за товар, далі йшов за ними до автомобіля, знайомився та просив підвезти

Столичні поліцейські затримали 56-річного іноземця, якого підозрюють у серії зухвалих крадіжок у водіїв-експедиторів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Повідомляється, що зловмисник діяв за відпрацьованою схемою: він підшукував на ярмарках та базарах експедиторів, які щойно отримали виторг за товар. Фігурант ішов за ними до автомобіля, знайомився та просив підвезти. Вже під час поїздки чоловік з’ясовував, де саме зберігаються гроші, і, відволікаючи увагу водія, викрадав їх. Після скоєного він просив зупинити авто та швидко зникав.

До поліції Солом’янського та Деснянського районів надійшли повідомлення від постраждалих водіїв про викрадення 105 тис грн та 70 тис. грн із робочих автівок.

Одна з автівок, водій якої став жертвою крадія
Працівники карного розшуку спільно з кримінальними аналітиками встановили особу підозрюваного та затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку у фігуранта виявили 70 тис. грн викрадених коштів.

Гроші, вилучені під час обшуку підозрюваного у крадіжці
Наразі слідчі встановили причетність іноземця до щонайменше двох епізодів крадіжок у різних районах столиці. За процесуального керівництва прокуратури йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція Києва викрила 37-річного киянина, який пообіцяв своєму знайомому, який живе за кордоном, допомогти з продажем позашляховика, але після угоди забрав усі гроші собі та припинив виходити на  зв'язок. Історія розпочалася з того, що власник автомобіля Jeep Cherokee, який зараз мешкає за кордоном, вирішив продати автівку через свого столичного знайомого. Батько власника передав чоловікові ключі та документи на транспортний засіб.

До слова, поліцейські столиці затримали чотирьох шахраїв, які під виглядом працівників Служби безпеки України ошукали літніх киянок на близько 9 млн грн. Фігуранти телефонували жінкам похилого віку та представлялись правоохоронцями. Під час розмов зловмисники застосовували залякування та маніпуляції й переконували киянок у необхідності терміново передати їм готівкові кошти нібито для перевірки їх походження через можливий зв’язок із державою-агресором.

