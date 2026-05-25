Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

За 15 км від фронту. Як живе Краматорськ та чому місцеві не поспішають виїжджати

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
За 15 км від фронту. Як живе Краматорськ та чому місцеві не поспішають виїжджати
Жителі Краматорська неохоче виїжджають з рідного міста навіть попри те, що до фронту всього 15 км
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Краматорська художниця Вікторія Гончаренко: «Поки місто живе – ми тут»

Евакуація з Донецької області продовжується, водночас жителі Краматорська неохоче виїжджають з рідного міста навіть попри те, що до фронту всього 15 км, а саме місто ледь не щодня обстрілюється ворожими військами. Керівник напрямку евакуації по Донецькій області гуманітарної місії «Проліска» Євген Ткачов зауважує, що з часом евакуція з Краматорська чи Слов'янська може лише  ускладнитись тим, що евакуаційні шляхи будуть супроводжуватись російськими дронами, які лише масштабуються і в кількості, і у відстані польоту, пише «Главком».

Ткачов розповів, що на початку повномасштабної війни люди просто тікали з міста, бо бачили пряму загрозу з боку російських окупантів, але ще тоді, на початку 2022 року сподівались, що з часом зможуть повернутись до рідних домівок.

З часом, каже Євген Ткачов, усе змінилось. Люди зараз менше виїжджають, бо усвідомлюють, що можуть більше не повернутись в рідне місто.

За 15 км від фронту. Як живе Краматорськ та чому місцеві не поспішають виїжджати фото 1

«Перше – це моральна складова. Людям дуже важко кудись переселятись», – зазначив керівник напрямку евакуації по Донецькій області гуманітарної місії «Проліска».

Засновник ГО «Краматорське об'єднання волонтерів» Богдан Зуяков розповів, що планує переїзд з Краматорська, але «поки люди потребують допомоги ми повинні тут залишатись».

Місцева художниця Вікторія Гончаренко каже, що більшість мешканців уже звикли до війни і до теперішніх умов проживання у місті. «Треба буде виїхати, так, ми виїдемо, звичайно, що ніхто не залишиться в окупації. Не хотілось би, це наше місто, тут все рідне», – каже жінка.

Вікторія Гончаренко також зазначила, що особисто її лякає сам факт переїзду та адаптації у іншому місті, зокрема питання з працевлаштуванням. «Поки місто живе – ми тут».

Нагадаємо, у Краматорську російські окупанти вкотре атакували головний прапор Донеччини. 

Читайте також:

Теги: окупанти Донеччина евакуація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чию історію підтримує Український культурний фонд?
Чию історію підтримує Український культурний фонд?
12 травня, 22:22
Ситуація на фронті 26 квітня
Лінія фронту станом на 26 квітня 2026. Зведення Генштабу
26 квiтня, 22:28
Тіньовий флот РФ вивозить зерно з ТОТ до Сирії
РФ відновила постачання зерна з окупованих територій до Сирії
29 квiтня, 10:53
Листівка має вигляд згорнутої купюри гривні або долара з підписом «Вовина тисяча»
На Харківщині росіяни скидають з дронів фальшиві гроші з пропагандою
1 травня, 20:29
Росія відмовляється від старих штурмів
The Telegraph: РФ змінила тактику наступу через численні втрати
2 травня, 06:39
Ситуація на фронті 11 травня
Лінія фронту станом на 11 травня 2026. Зведення Генштабу
11 травня, 22:20
Ракета пробила підземний паркінг
Російська ракета наскрізь пробила підземний паркінг в центрі Києва
Вчора, 16:53
Разом із рятувальниками, медиками та небайдужими громадянами поліцейські допомагали постраждалим
Поліція зафільмувала перші хвилини після удару РФ по Києву: моторошне відео
Вчора, 20:51
Наслідки російського удару по гаражному кооперативу у Білій Церкві у ніч на 24 травня 2026 року
Ракетний удар по Білій Церкві: залишки «Орєшніка» відправлено на експертизу
Сьогодні, 09:49

Суспільство

За 15 км від фронту. Як живе Краматорськ та чому місцеві не поспішають виїжджати
За 15 км від фронту. Як живе Краматорськ та чому місцеві не поспішають виїжджати
Очільника ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію перепоховано в Україні: історія подружжя
Очільника ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію перепоховано в Україні: історія подружжя
Легендарна азовка розповіла про тортури росіян у полоні
Легендарна азовка розповіла про тортури росіян у полоні
Російський бойовик ховався у будинку жительки Лимана: СБУ провела спецоперацію
Російський бойовик ховався у будинку жительки Лимана: СБУ провела спецоперацію
День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації: історія свята та вітання
День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації: історія свята та вітання
Серце 26-річного захисника зупинилося в лікарні. Згадаймо Павла Бурбу
Серце 26-річного захисника зупинилося в лікарні. Згадаймо Павла Бурбу

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua