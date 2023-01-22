Ворог намагається вести наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб

Противник завдав ракетного удару по критичній інфраструктурі у Запорізькій області

Триває 333-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару – по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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«Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару – по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів російської федерації по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському – оброняється», – йдеться у зведенні Генштабу.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояро-Лежачі, Іскриківщина і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп’янськ на Харківщині.

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Куп’янський напрямок

Противник обстріляв райони Петропавлівки, Табаївки і Крохмального Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку на Луганщині.

Лиманський напрямок

Обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку і Кузьмине Луганської області.

Бахмутський напрямок

Вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 14 населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

Авдіївський напрямок

Під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар’їнка.

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Новопавлівський напрямок

Обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.

Запорізький напрямок

Від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Доннечині та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області.

Херсонський напрямок

Окупанти не припиняють терору цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Втрати ворога

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області, щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями. Кількість ліквідованих окупантів уточнюється.

Удари ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу противника, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження окупантів та 2 склади боєприпасів.