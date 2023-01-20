Коли можна чекати наступу з боку Білорусі – висновок ISW
Аналітики запевняють, що «найнебезпечніший сценарій дій нападу» з Білорусі наприкінці 2023 року видається більш імовірним
Наступ Росії з Білорусі більш імовірним може бути наприкінці 2023 року. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) за аналізом дій двох союзних країн.
Високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським керівництвом, що може створювати умови для нападу Росії на Україну з території Білорусі, хоча не обов'язково і не в найближчі тижні.
За оцінкою експертів інституту, найбільш «небезпечний сценарій дій нового нападу» Росії на Україну з території Білорусі на початку 2023 року видається менш імовірним з огляду на поточну військову активність Росії в Білорусі.
Новий «найнебезпечніший сценарій дій нападу» з Білорусі наприкінці 2023 року видається більш імовірним.
У той же час російські націоналістичні військові блогери продовжують критикувати ідею нападу російських військ на Україну з території Білорусі.
Експерти спостерігають, що Лукашенко продовжує балансувати проти Кремля, представляючи Білорусь як суверенну державу в рамках Союзної держави, де домінує Росія. У заяві Лукашенка за підсумками зустрічі з Лавровим зазначено, що вони з Лавровим визначили невизначені галузі співпраці для «збереження суверенітету двох країн в усіх відношеннях».
Ця риторика узгоджується з давніми зусиллями Лукашенка, спрямованими на те, щоб уникнути передачі білоруського суверенітету структурі Союзної держави, в якій домінує Кремль.
Ключові висновки ISW за 20 січня:
- Високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським керівництвом, що може створювати умови для нападу Росії на Україну з території Білорусі, хоча не обов'язково і не в найближчі тижні.
- Новий напад Росії на Україну з території Білорусі на початку 2023 року видається менш імовірним з огляду на поточну військову активність Росії в Білорусі, хоча напад з території Білорусі наприкінці 2023 року видається більш вірогідним.
- Ультранаціоналістичні російські військові блогери продовжують критикувати ідею нападу російських військ на Україну з території Білорусі.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), підкресливши неможливість підтримки Кремлем третьої угоди на кшталт Мінської.
- Лукашенко продовжує балансувати проти Кремля, представляючи Білорусь як суверенну державу в рамках Союзної держави, де домінує Росія.
- Кремль продовжує неправдиво просувати наратив про те, що війна загостриться, якщо Україна отримає зброю, здатну завдати удару по російських силах в окупованому Криму.
- Президент Росії Володимир Путін все частіше стає на бік ворогів фінансиста групи «Вагнера» Євгена Пригожина, ймовірно, намагаючись зменшити вплив Пригожина в Росії.
- Постійне використання Пригожиним тактичного успіху ПВК «Вагнер» для зміцнення своїх позицій, ймовірно, поглиблює конфлікт з Міністерством оборони Росії за вплив у російському інформаційному просторі.
- Начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов, імовірно, офіційно заявив, що група «Вагнера» не входить до структуру збройних сил Росії і що російські військові не співпрацюють з «Вагнером», незважаючи на численні докази протилежного.
- За повідомленнями, українські сили продовжували контрнаступальні операції біля Сватового, а російські сили проводили обмежені контратаки біля Кремінної.
- Російські джерела стверджують, що російські війська захопили Кліщіївку на тлі триваючих наступальних операцій навколо Соледара, Бахмута й Авдіївки.
- Також джерела РФ стверджують, що російські війська проводять локальні наступальні операції в Запорізькій області.
- За повідомленнями, російські чиновники продовжують підготовку до другої хвилі мобілізації.
- Українські партизани, можливо, здійснили атаку із застосуванням саморобних вибухових пристроїв у Запорізькій області.
Раніше повідомлялось, що директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня таємно приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Як зазначають журналісти, американський високопосадовець поділився з главою української держави своїми очікуваннями щодо подальших військових планів Росії.
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