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Коли можна чекати наступу з боку Білорусі – висновок ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Коли можна чекати наступу з боку Білорусі – висновок ISW
Ворожа влада створює умови для нападу Росії на Україну з території Білорусі
фото з відкритих джерел

Аналітики запевняють, що «найнебезпечніший сценарій дій нападу» з Білорусі наприкінці 2023 року видається більш імовірним

Наступ Росії з Білорусі більш імовірним може бути наприкінці 2023 року. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) за аналізом дій двох союзних країн.

Високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським керівництвом, що може створювати умови для нападу Росії на Україну з території Білорусі, хоча не обов'язково і не в найближчі тижні.

За оцінкою експертів інституту, найбільш «небезпечний сценарій дій нового нападу» Росії на Україну з території Білорусі на початку 2023 року видається менш імовірним з огляду на поточну військову активність Росії в Білорусі.

Новий «найнебезпечніший сценарій дій нападу» з Білорусі наприкінці 2023 року видається більш імовірним.

У той же час російські націоналістичні військові блогери продовжують критикувати ідею нападу російських військ на Україну з території Білорусі.

Експерти спостерігають, що Лукашенко продовжує балансувати проти Кремля, представляючи Білорусь як суверенну державу в рамках Союзної держави, де домінує Росія. У заяві Лукашенка за підсумками зустрічі з Лавровим зазначено, що вони з Лавровим визначили невизначені галузі співпраці для «збереження суверенітету двох країн в усіх відношеннях».

Ця риторика узгоджується з давніми зусиллями Лукашенка, спрямованими на те, щоб уникнути передачі білоруського суверенітету структурі Союзної держави, в якій домінує Кремль.

Коли можна чекати наступу з боку Білорусі – висновок ISW фото 1

Ключові висновки ISW за 20 січня:

  • Високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським керівництвом, що може створювати умови для нападу Росії на Україну з території Білорусі, хоча не обов'язково і не в найближчі тижні.

  • Новий напад Росії на Україну з території Білорусі на початку 2023 року видається менш імовірним з огляду на поточну військову активність Росії в Білорусі, хоча напад з території Білорусі наприкінці 2023 року видається більш вірогідним.

  • Ультранаціоналістичні російські військові блогери продовжують критикувати ідею нападу російських військ на Україну з території Білорусі.

  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), підкресливши неможливість підтримки Кремлем третьої угоди на кшталт Мінської.

  • Лукашенко продовжує балансувати проти Кремля, представляючи Білорусь як суверенну державу в рамках Союзної держави, де домінує Росія.

  • Кремль продовжує неправдиво просувати наратив про те, що війна загостриться, якщо Україна отримає зброю, здатну завдати удару по російських силах в окупованому Криму.

  • Президент Росії Володимир Путін все частіше стає на бік ворогів фінансиста групи «Вагнера» Євгена Пригожина, ймовірно, намагаючись зменшити вплив Пригожина в Росії.

  • Постійне використання Пригожиним тактичного успіху ПВК «Вагнер» для зміцнення своїх позицій, ймовірно, поглиблює конфлікт з Міністерством оборони Росії за вплив у російському інформаційному просторі.

  • Начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов, імовірно, офіційно заявив, що група «Вагнера» не входить до структуру збройних сил Росії і що російські військові не співпрацюють з «Вагнером», незважаючи на численні докази протилежного.

  • За повідомленнями, українські сили продовжували контрнаступальні операції біля Сватового, а російські сили проводили обмежені контратаки біля Кремінної.

  • Російські джерела стверджують, що російські війська захопили Кліщіївку на тлі триваючих наступальних операцій навколо Соледара, Бахмута й Авдіївки.

  • Також джерела РФ стверджують, що російські війська проводять локальні наступальні операції в Запорізькій області.

  • За повідомленнями, російські чиновники продовжують підготовку до другої хвилі мобілізації.

  • Українські партизани, можливо, здійснили атаку із застосуванням саморобних вибухових пристроїв у Запорізькій області.

Раніше повідомлялось, що директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня таємно приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Як зазначають журналісти, американський високопосадовець поділився з главою української держави своїми очікуваннями щодо подальших військових планів Росії.

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Теги: наступ Україна війна росія Білорусь

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