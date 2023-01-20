Коли можна чекати наступу з боку Білорусі – висновок ISW

Ворожа влада створює умови для нападу Росії на Україну з території Білорусі

Аналітики запевняють, що «найнебезпечніший сценарій дій нападу» з Білорусі наприкінці 2023 року видається більш імовірним

Наступ Росії з Білорусі більш імовірним може бути наприкінці 2023 року. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) за аналізом дій двох союзних країн.

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Високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським керівництвом, що може створювати умови для нападу Росії на Україну з території Білорусі, хоча не обов'язково і не в найближчі тижні.

За оцінкою експертів інституту, найбільш «небезпечний сценарій дій нового нападу» Росії на Україну з території Білорусі на початку 2023 року видається менш імовірним з огляду на поточну військову активність Росії в Білорусі.

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Новий «найнебезпечніший сценарій дій нападу» з Білорусі наприкінці 2023 року видається більш імовірним.

У той же час російські націоналістичні військові блогери продовжують критикувати ідею нападу російських військ на Україну з території Білорусі.

Експерти спостерігають, що Лукашенко продовжує балансувати проти Кремля, представляючи Білорусь як суверенну державу в рамках Союзної держави, де домінує Росія. У заяві Лукашенка за підсумками зустрічі з Лавровим зазначено, що вони з Лавровим визначили невизначені галузі співпраці для «збереження суверенітету двох країн в усіх відношеннях».

Ця риторика узгоджується з давніми зусиллями Лукашенка, спрямованими на те, щоб уникнути передачі білоруського суверенітету структурі Союзної держави, в якій домінує Кремль.

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Ключові висновки ISW за 20 січня:

Високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським керівництвом, що може створювати умови для нападу Росії на Україну з території Білорусі, хоча не обов'язково і не в найближчі тижні.





Новий напад Росії на Україну з території Білорусі на початку 2023 року видається менш імовірним з огляду на поточну військову активність Росії в Білорусі, хоча напад з території Білорусі наприкінці 2023 року видається більш вірогідним.





Ультранаціоналістичні російські військові блогери продовжують критикувати ідею нападу російських військ на Україну з території Білорусі.





Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), підкресливши неможливість підтримки Кремлем третьої угоди на кшталт Мінської.





Лукашенко продовжує балансувати проти Кремля, представляючи Білорусь як суверенну державу в рамках Союзної держави, де домінує Росія.





Кремль продовжує неправдиво просувати наратив про те, що війна загостриться, якщо Україна отримає зброю, здатну завдати удару по російських силах в окупованому Криму.





Президент Росії Володимир Путін все частіше стає на бік ворогів фінансиста групи «Вагнера» Євгена Пригожина, ймовірно, намагаючись зменшити вплив Пригожина в Росії.





Постійне використання Пригожиним тактичного успіху ПВК «Вагнер» для зміцнення своїх позицій, ймовірно, поглиблює конфлікт з Міністерством оборони Росії за вплив у російському інформаційному просторі.





Начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов, імовірно, офіційно заявив, що група «Вагнера» не входить до структуру збройних сил Росії і що російські військові не співпрацюють з «Вагнером», незважаючи на численні докази протилежного.





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