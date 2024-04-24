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«По шляху будівництва, а не його заперечення»: науковець про розвиток вітрової енергетики на Закарпатті

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«По шляху будівництва, а не його заперечення»: науковець про розвиток вітрової енергетики на Закарпатті
Доктор фізико-математичних наук, професор Степан Поп
фото з відкритих джерел

Україна, як і весь цивілізований світ, зацікавлена в екологічності та фінансовій вигоді

Гірська вітрова енергетика активно розвивається по усьому світові. Підтримує відповідну ідею й Україна, бажаючи рухатися разом із цивілізованим світом і безповоротно відмовитися від російського газу. Однак, навколо гірської вітрової енергетики, яку планується розвивати на Закарпатті, існує чимало міфів, котрі залякують місцеве населення та налаштовують проти підтримки світових тенденцій. Кому вигідне поширення відповідних настроїв у суспільстві та які все-таки переваги встановлення ВЕС?

Доктор фізико-математичних наук, професор і завідувач кафедри фізичної географії та раціонального природокористування географічного факультету Ужгородського національного Університету Степан Поп пояснив журналістам, що розвиток зеленої енергетики підтримується в Україні на державному рівні, оскільки наша країна, як і весь цивілізований світ, зацікавлена в екологічності та фінансовій вигоді.

«Україна й увесь світ йдуть цим шляхом, щоб надавати певні пільги тим, хто хоче будувати зелену енергетику на відновлюваних джерел, які є фактично для нас безкоштовними, тому що це нам дала природа. Ми ж таким чином будемо поступово заміняти ту енергетику, котра забезпечує нас сьогодні електроенергією за рахунок спалювання вугілля, газу та інших органічних речовин, які у світі зараз, по-перше, виснажуються; по-друге, дуже шкодять довкіллю; по-третє, дорогі», – зауважив пан Степан.

Наразі ж, коли екологія України потерпає ще й через атаки російських окупантів, держава проводить низку реформ за охороною довкілля та зменшення впливу на нього. Як наголосив науковець: ми прагнемо доєднатися до ЄС, тож впроваджуємо Стратегії реалізації державної політики у сфері зміни клімату до 2035 року, які відповідають світовим тенденціям.

«Вже є декларації, які підписала Україна як по розвитку зеленої енергетики, так і вуглецевій стратегії, що буде зменшено викиди в атмосферу парникових газів. А викиди в основному йдуть від теплоенергетики: енергетики, яка виробляє енергію від спалювання органічного палива. Це все серйозні державні програми, зобов'язання, які взяла на себе Україна перед світовою спільнотою на 2035 рік. Ми йдемо в Європейський Союз і повинні виконувати, що записано у стратегії: забезпечити виробництво електричної енергії 25% від потреб країни завдяки зеленим генеруючим потужностям», – пояснив Степан Поп.

Пан Степан пояснив: навколо гірської вітрової енергетики існує чимало фейків стосовно впливу на природу, але будь-яка господарська діяльність чи туристичний ринок також на неї діють. Водночас, план будівництва генеруючих потужностей для виробництва енергії проходить низку перевірок. Науковець наголошує: він не починає реалізовуватися, якщо відповідні органи виявляють перевищений негативний вплив на довкілля.

Насправді ж місцеві громади, у яких будуються такі вітрові станції, отримують низку позитивних моментів у розташуванні відповідних проєктів, каже науковець. До прикладу, навіть попри аварії на електростанціях, ВЕС забезпечать жителів стабільним виробництвом енергії; завдяки інвесторові в регіоні зʼявлятимуться нові робочі місця та інфраструктура; а бюджет громади завжди поповнюватиметься.

«Інвестор допомагає громаді будувати дороги, надає допомогу в будівництві дитсадків, шкіл, ремонті приміщень. Екологічний аспект дуже сильно виграє у громаді від того, що є інвестор потужний, який допомагає більш коректно збирати сміття, відходи з річки і так далі. Тобто тут є низка таких позитивних моментів. Крім того, що в бюджет цілої громади, на території якої будується об'єкт, йдуть кошти від оренди за землю під виробництво продукції, яка виробляється на його території», – зазначив професор.

Підсумовуючи науковець наголосив, вітрова енергетика, як і будь-яка діяльність людини, здійснює вплив на довкілля, однак він не є співрозмірним із вигодою, яку отримують громадяни. Крім того, пан Степан додав: люди, які розповсюджують фейкову інформацію про шкоду ВЕС на природу, тільки збурюють громаду. Професор переконаний: це пропаганда проти України та розвитку нашої енергетичної галузі.

«Ми маємо йти по шляху будівництва, а не по шляху його заперечення, бо це є те, що ми говоримо в контексті сталого розвитку суспільства та територій. Стратегія, яка вироблена у світовій практиці, має колосальний позитивний досвід і в Європі, і в інших континентах. Сьогодні противники є всюди. Це конкуренція чи якісь інші цілі – тут треба придивитися до цих противників. Хто вони? Це захисники природи чи це вороги наших країни і регіону?», – сказав він.

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Теги: Карпати (гори) альтернативна енергетика природа вугілля енергетика екологія

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