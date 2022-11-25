25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні не можна сваритись, лаятись та ображати когось

У п'ятницю, 25 листопада, відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, Всесвітній день інформації та Чорну п’ятницю (Black Friday).

Всесвітній день інформації

В широкому сенсі цього слова – Інформація для людини, це всілякі сигнали і відомості які передаються між людьми усно, жестикуляро або письмово, а також цілий ряд інших способів, спрямованих на передачу і сприйняття деяких даних усіма нашими органами чуття, які потенційно могли б бути відповідно оброблені і виведені на рівень нашої свідомості. У всі часи інформація займала в житті людини одну з найважливіших позицій.

З метою сприяння формуванню, розробці та координації єдиного світового інформаційного простору, в якому вже зараз перебуває вся світова спільнота, була створена громадська організація – Міжнародна академія інформатизації, яка з 1994-го року отримала статус асоційованого члена при департаменті громадської інформації Організації Об’єднаних націй, а починаючи з 1995-го року, стала Генеральним Консультативним органом Соціального і Економічного Рад ООН.

В рамках цієї міжнародної академії проводиться значна науково-практична робота, організовуються Міжнародні форуми, відкриті для всіх країн і народів, дискусії та ділові зустрічі, круглі столи та міжнародні конференції. Щорічно, в останню п’ятницю листопада відзначається Всесвітній День Інформації.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

Генеральна Асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства відносно жінок в 2000 році й запропонувала урядам, міжнародним організаціям і неурядовим організаціям проводити в цей день заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до цієї проблеми. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН - A/RES/54/134.

Цього дня в 1961 році в Домініканській Республіці за наказом домініканського правителя Рафаеля Трухильо були по-звірячому вбиті три сестри Мірабал, які були політичними активістками.

Чорна п’ятниця

На цей День деякі люди чекають цілий рік, цілком можна сказати, що Чорна п’ятниця для них – день довгоочікуваний. У цей День, до речі, проводиться він у п’ятницю після Дня подяки в США, безліч торгуючих організацій влаштовують імпровізовані розпродажі, роблячи вельми відчутні знижки на свої товари. Першим покупцям вдається робити серйозні покупки зі знижками до 80%. Оборот торгівлі в цей День досягає рекордних показників.

Автором ідеї античорної п’ятниці виступив рекламіст Тед Дейв. Своїм основним аргументом він наводить таку думку, що «реклама обманює, коли обіцяє, що ми станемо щасливішими, якщо придбаємо більше речей». Важко з цим не погодитися, однак покупці і самі в змозі відокремлювати «праведне» від «грішного», їх напевно більш цікавлять можливості, які відкриває для них цей День. Можливість оновити свій гардероб, можливість придбати те, що в будь-який інший день придбати для себе досить накладно, та й навіщо упускати такий шанс? Багато хто з нас звик економити і для цього є всі передумови і підстави. Не так вже й легко для деяких дістається достатній заробіток, щоб не замислюватися про економію.

У 2015 році Amazon.com, що спеціалізується на онлайн продажах, провела новий захід «Prime Day» в липні і обіцяла перевершити результати Чорної п’ятниці. В 2016 та 2017 роках, коли інші компанії стали приєднаються до цієї події, їм це нарешті вдалося. Хто вміє рахувати і знає ціну грошам значно відрізняється від тих, хто цього робити не хоче.

Яке церковне свято

У церкві 25 листопада вшановували патріарха Іоанна Милостивого, який жив на території Олександрії в VI-VII ст.

Іван народився в сім’ї губернатора Кіпру і спочатку жив звичайним світським життям. Однак сталося так, що Іван втратив дружину і дітей, після чого вирішив присвятити себе Богу і вести аскетичний спосіб життя. Відомий був своєю добротою і турботою про бідняків. Незважаючи на те, що Іван (Іоанн) не був ченцем, народ все-таки вирішив зробити його патріархом.

Вступивши у свої права, Іван тут же порахував, скільки жебраків знаходиться в Олександрії, після чого вирішив роздати їм усе своє майно. Надалі зробив чимало добрих справ, в тому числі викуповував полонених, давав притулок знедоленим. Саме за це він і отримав прізвисько Милостивий.

Народні прикмети:

Дощ іде 25 листопада – до 4 грудня будуть відлиги.

Ще не похолодало – весна буде ранньою.

Мряка вранці спостерігається – ввечері будуть заморозки.

Хмари пливуть проти вітру – чекай снігопаду найближчим часом.

Яка погода на Івана – таким і початок грудня буде.

Сніг випав 25 листопада – пролежить до весни, а сама весна буде пізньою.

Якщо в цей день зробити добру справу, то це обов’язково зарахується померлим родичам і полегшить їм долю на тому світі.

Якщо до цього дня дівчина не обзаведеться хлопцем, то до Масляної буде одна.

Покупки, здійснені в цей день, будуть вдалими і прослужать довго

Що не рекомендується робити:

Не можна сваритись, лаятись та ображати когось.

Не можна виходити з дому без потреби.

Не можна дивитись у люстерко до світанку.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна вживати спиртне та піддаватись шкідливим звичкам.

Не можна давати у борг.

Іменини

25 листопада, іменини відзначають Іван, Лев, Сава, Омелян, Микола, Леонтій та Ніл.