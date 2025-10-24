Головна Країна Суспільство
Графіки відключення світла на 25 жовтня 2025 року: дані «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
колаж: glavcom.ua

Графіки обмеження потужності з 08:00 до 23:00 діятимуть для промислових споживачів

Завтра, 25 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • Графіки погодинних відключень з 07:00 до 23:00 – обсягом від 1 до 2 черг.
  • Графіки обмеження потужності з 08:00 до 23:00 – для промислових споживачів.

«Увага! Обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – наголошує «Укренерго».

Нагадаємо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження об'єктів інфраструктури в Україні застосовуються графіки вимкнення електроенергії для побутових та промислових користувачів. Українцям варто знати про ресурси, на яких публікують графік відключення світла.

До слова, 24 жовтня Міненерго повідомило, що ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Складною залишається ситуація на Чернігівщині.

