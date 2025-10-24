Міненерго повідомило про стан енергосистеми після нічних атак

Росія завдала ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Складною залишається ситуація на Чернігівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

Як зазначає «Укренерго», внаслідок чергових російських ударів по енергооб’єктах на ранок є знеструмлені споживачі у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Також складною залишається ситуація на Чернігівщині.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів.

Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема – масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня – сьогодні з 07:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно. Також у цей же період на всій території України діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Нагадаємо, російські війська атакували Новоукраїнський район Кіровоградської області. Без світла залишилися 19 населених пунктів. «Укрзалізниця» повідомляла, що у Кіровоградській, Харківській та Сумській областях ускладнено рух потягів через масовані обстріли.

До слова, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження об'єктів інфраструктури в Україні застосовуються графіки вимкнення електроенергії для побутових та промислових користувачів. Українцям варто знати про ресурси, на яких публікують графік відключення світла.