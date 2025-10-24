Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міненерго повідомило про стан енергосистеми після нічних атак

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Міненерго повідомило про стан енергосистеми після нічних атак
Енергетики працюють безперервно, аби відновити електропостачання
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія завдала ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Складною залишається ситуація на Чернігівщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

Як зазначає «Укренерго», внаслідок чергових російських ударів по енергооб’єктах на ранок є знеструмлені споживачі у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Також складною залишається ситуація на Чернігівщині.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів.

Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема – масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня – сьогодні з 07:00 до 23:00 у дванадцяти регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно. Також у цей же період на всій території України діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Нагадаємо, російські війська атакували Новоукраїнський район Кіровоградської області. Без світла залишилися 19 населених пунктів. «Укрзалізниця» повідомляла, що у Кіровоградській, Харківській та Сумській областях ускладнено рух потягів через масовані обстріли.

До слова, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження об'єктів інфраструктури в Україні застосовуються графіки вимкнення електроенергії для побутових та промислових користувачів. Українцям варто знати про ресурси, на яких публікують графік відключення світла.

Читайте також:

Теги: енергетика відключення світла відключення Укренерго Міненерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Велика сімка» оголосила про посилення санкцій проти Росії
«Велика сімка» оголосила про посилення санкцій проти Росії
2 жовтня, 05:41
Мережа американських батарей допоможе Україні пройти зиму без відключень
Україна знайшла новий спосіб зберегти світло й тепло під час обстрілів
6 жовтня, 09:03
Зеленський: Ми не говорили про наші відповіді на повітряні удари по енергетиці України. Ми про це не говорили
Зеленський: Відповіді на удари по українській енергетиці не обговорювалися з Трампом
18 жовтня, 02:06
Енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи, коли дозволятиме безпекова ситуація
Де найскладніша ситуація зі світлом? «Укренерго» назвало дві області
22 жовтня, 10:52
ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи
Планові відключення світла у Бучі та Ворзелі: графік та адреси
24 вересня, 15:21
Бізнеси ховаються у списках «захищених споживачів» і не платять за світло – експерт
Експерт пояснив, як перелік захищених споживачів шкодить ринку електроенергії
26 вересня, 16:30
Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини
Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини
6 жовтня, 16:35
Люди перекрили дорогу біля Європарку
Друга доба без світла. У Софіївській Борщагівці люди перекрили дорогу (відео)
11 жовтня, 10:48
Кудрицький був головою правління «Укренерго» з 2020 по 2024 рік
ДБР прийшло з обшуками до екскерівника «Укренерго» Кудрицького
21 жовтня, 15:09

Події в Україні

Міненерго повідомило про стан енергосистеми після нічних атак
Міненерго повідомило про стан енергосистеми після нічних атак
Окупанти обстріляли Херсон: троє загиблих та понад десяток поранених
Окупанти обстріляли Херсон: троє загиблих та понад десяток поранених
Вижила після розстрілу. Жінка розповіла, як російські військові вбили її родину (відео)
Вижила після розстрілу. Жінка розповіла, як російські військові вбили її родину (відео)
Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2025 року
Росіяни вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури Кіровоградщини
Росіяни вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури Кіровоградщини
У трьох областях ускладнено рух потягів через обстріли
У трьох областях ускладнено рух потягів через обстріли

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua