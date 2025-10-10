Енергетики відновили електропостачання на лівому березі столиці після обстрілу

У ДТЕК подякували громадянам за терпіння та підтримку

Увечері 10 жовтня енергетики повністю відновили електропостачання на лівому березі Києва після нічного обстрілу РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

У пресслужбі повідомили, що лівий берег столиці знову зі світлом після обстрілів.

«Продовжуємо працювати, поки не повернемо світло в кожну родину. Дякуємо за терпіння, розуміння та сильну підтримку», – йдеться у повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський зробив заяву про захист енергетичної інфраструктури столиці, зокрема ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Нагадаємо, у мережі поширюється заява одного з «експертів» про нібито відсутність будь-якого захисту на київських теплоелектроцентралях. У Київській міській державній адміністрації назвали цю інформацію політичною маніпуляцією, що не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі та не ігнорувати сигналів тривоги.