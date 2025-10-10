Головна Київ Новини
search button user button menu button

Енергетики відновили електропостачання на лівому березі столиці після обстрілу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Енергетики відновили електропостачання на лівому березі столиці після обстрілу
Енергетики відновили електропостачання на лівому березі столиці після обстрілу
фото з відкритих джерел

У ДТЕК подякували громадянам за терпіння та підтримку

Увечері 10 жовтня енергетики повністю відновили електропостачання на лівому березі Києва після нічного обстрілу РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

У пресслужбі повідомили, що лівий берег столиці знову зі світлом після обстрілів.

«Продовжуємо працювати, поки не повернемо світло в кожну родину. Дякуємо за терпіння, розуміння та сильну підтримку», – йдеться у повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський зробив заяву про захист енергетичної інфраструктури столиці, зокрема ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Нагадаємо, у мережі поширюється заява одного з «експертів» про нібито відсутність будь-якого захисту на київських теплоелектроцентралях. У Київській міській державній адміністрації назвали цю інформацію політичною маніпуляцією, що не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі та не ігнорувати сигналів тривоги.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл електроенергія ДТЕК відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радослав Сікорський приїхав до столиці потягом, його зустрів очільник МЗС України та посол
В Україну прибув міністр закордонних справ Польщі
12 вересня, 09:26
У вихідні киян та гостей міста очікує комфортна погода
Прогноз погоди у Києві на вихідні 13-14 вересня
12 вересня, 09:21
Атака на Київ. 23 червня, 2025
Окупанти атакували Київ дронами: наслідки (оновлено)
19 вересня, 05:32
У Києві оголощено І рівень небезпечності, жовтий
Сильний дощ та значне похолодання: у Києві 17 вересня очікується негода
16 вересня, 18:27
«Це терор, який світ не має права ігнорувати». Зеленський про удар по Шостці
«Це терор, який світ не має права ігнорувати». Зеленський про удар по Шостці
4 жовтня, 13:06
Прокуратура вимагає взяти підозрюваного під варту
Побив і кинув непритомного на дорозі. У Києві триває суд над водієм
4 жовтня, 12:29
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
Де у Києві купити продуктові товари 27-28 вересня: адреси ярмарків
27 вересня, 07:03
Рятувальники швидко ліквідували пожежу
У Подільському районі згоріли чотири покинуті автомобілі (фото)
25 вересня, 11:47
Документ визначає чіткі принципи ухвалення рішень, обов’язкові для Київради, КМДА та всіх посадовців
Київрада ухвалила нові правила управління комунальною землею
Вчора, 14:46

Новини

На київських ТЕЦ відсутній захист? КМДА відреагувала на скандал у мережі
На київських ТЕЦ відсутній захист? КМДА відреагувала на скандал у мережі
У найближчі дні ймовірна нова атака. Кличко звернувся до жителів Києва
У найближчі дні ймовірна нова атака. Кличко звернувся до жителів Києва
Рух метро в Києві повністю відновлено: усі лінії працюють у штатному режимі
Рух метро в Києві повністю відновлено: усі лінії працюють у штатному режимі
У Києві та області з наступного тижня відчутно похолодає
У Києві та області з наступного тижня відчутно похолодає
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 11-12 жовтня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 11-12 жовтня
Обстріл Києва: що відомо про ситуацію зі світлом на водою
Обстріл Києва: що відомо про ситуацію зі світлом на водою

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua