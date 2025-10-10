В яких областях запроваджено аварійні відключення світла: деталі від «Укренерго»

Аварійні відключення буде скасовано після стабілізації ситуації в енергосистемі

Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, знеструмлена значна кількість споживачів. Мова про Київ, а також Київську, Донецьку, Дніпропетровську, Черкаську, Чернігівську, Харківську, Сумську, Полтавську та Одеську області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

За словами пресслужби компанії, для стабілізації ситуації в енергосистемі у вищеперелічених областях застосовані аварійні відключення. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації. «Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.