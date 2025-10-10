Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В яких областях запроваджено аварійні відключення світла: деталі від «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В яких областях запроваджено аварійні відключення світла: деталі від «Укренерго»
колаж: glavcom.ua

Аварійні відключення буде скасовано після стабілізації ситуації в енергосистемі

Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, знеструмлена значна кількість споживачів. Мова про Київ, а також Київську, Донецьку, Дніпропетровську, Черкаську, Чернігівську, Харківську, Сумську, Полтавську та Одеську області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

За словами пресслужби компанії, для стабілізації ситуації в енергосистемі у вищеперелічених областях застосовані аварійні відключення. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації. «Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.

Теги: електроенергія Укренерго відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для нових сонячних батарей дах не знадобиться
Стало відомо, де найвигідніше ставити сонячні батареї
7 жовтня, 13:40
Частина Чернігівщини знеструмлена через російську атаку
Частина Чернігівщини знеструмлена через російську атаку
30 вересня, 09:02
Енергетики готуються підключити місто до резервного джерела
Окупанти вдарили по енергооб’єкту на Київщині: десятки тисяч людей без світла
1 жовтня, 18:29
Віталій Зайченко продовжить очолювати НЕК «Укренерго»
Наглядова рада передумала звільняти Зайченка з посади голови «Укренерго»
2 жовтня, 15:37
Наразі ситуація перебуває під контролем відповідних служб
Атака на Чернігівщину: без світла залишилися 50 тис споживачів
4 жовтня, 10:01
Енергетики розпочали усунення наслідків атаки
На Чернігівщині окупанти вдарили по енергетиці
6 жовтня, 09:07
Через удари РФ по критичній інфраструктурі лівий берег Києва залишився без енергопостачання
Удар по столиці. ДТЕК повідомив, коли у киян зʼявиться світло
Сьогодні, 07:42
Судові позови стали «лазівкою» для боржників на ринку електроенергії
Судові позови стали «лазівкою» для боржників на ринку електроенергії
24 вересня, 18:10
Голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков
Ринок відновлюваної енергетики потребує законодавчих рішень для врегулювання боргів – голова УВЕА
8 жовтня, 16:21

Події в Україні

В яких областях запроваджено аварійні відключення світла: деталі від «Укренерго»
В яких областях запроваджено аварійні відключення світла: деталі від «Укренерго»
Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року
Росія здійснила масований удар у третю річницю атак на енергосистему України
Росія здійснила масований удар у третю річницю атак на енергосистему України
У Запоріжжі перекрито проїзд через дамбу ДніпроГЕС після ворожої атаки
У Запоріжжі перекрито проїзд через дамбу ДніпроГЕС після ворожої атаки
На Сумщині запроваджено аварійні відключення світла
На Сумщині запроваджено аварійні відключення світла
Втрати ворога станом на 10 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 10 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua