Словаччина надасть Україні енергетичну допомогу на пів мільйона євро

Братислава оголосила, що передасть Києву пакет енергетичного обладнання

Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання вартістю 500 тис. євро та виділить 300 тис. євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Глава МЗС зустрівся зі словацьким міністром Юраєм Бланаром у Кошице у межах третього раунду міжурядових консультацій на чолі з прем'єр-міністрами України Юлією Свириденко та Словаччини Робертом Фіцо. Український дипломат поінформував свого колегу про нещодавні напади Росії на енергетичну інфраструктуру України та цивільних громадян

Ключовою темою переговорів була оборонна співпраця, включаючи використання механізму Safe для зміцнення України, а також подальший розвиток ініціативи Purl. Словацька сторона готова зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки для України в рамках нової архітектури безпеки в Європі.

«Україна посилюватиме свою дипломатичну присутність у Словаччині. Ми маємо намір відкрити Генеральне консульство в Пряшеві до кінця року. Це допоможе покращити якість консульських послуг для української громади на сході Словаччини», – йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, окупанти завдали ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської та Донецької областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену масованими обстрілами та пошкодженнями об’єктів енергетичної інфраструктури, в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Як відомо, уночі 16 жовтня окупанти вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок були знеструмлені споживачі у кількох областях.

До слова, очільник «Укренерго» Віталій Зайченко вважає, що аварійні відключення світла в Україні можуть тривати тиждень.