Донеччина знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Фахівці вже почали ремонт
фото з відкритих джерел/ілюстративне

На Донеччині розпочали роботу «Пункти незламності»

Внаслідок чергових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури Донецька область була знеструмлена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

«Зранку росіяни знову прицільно вдарили по нашій енергетичній інфраструктурі», – заявив Вадим Філашкін.

За словами голови Донецької ОВА,  фахівці вже почали ремонт і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Проте остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення ще належить встановити.

Тим часом, в області продовжують працювати «Пункти незламності», де місцеві жителі можуть отримати доступ до тепла, електрики та інтернету.

Про подальші оновлення щодо ситуації та відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, увечері 11 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку було зафіксовано серію вибухів. Як повідомляють місцеві телеграм-канали та очевидці, після гучних звуків почалася масштабна пожежа в районі гіпермаркету «Сігма», що розташований на місці колишнього «Ашану», передає «Главком».

Очевидці розповідають, що над містом пролетіли щонайменше чотири дрони. Чутно було звуки роботи ППО, а потім – потужний вибух і детонація. Після цього спалахнула пожежа в будівлі гіпермаркету. Вогонь швидко поширився і перекинувся на прилеглу лісосмугу.

До слова, російські війська обстріляли Нікопольщину, використовуючи важку артилерію. Цілями терористів стали – райцентр та Покровська громада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Окупанти обстрілювали Дніпропетрощину ще з вечора 11 жовтня та у ніч на 12 жовтня. За попередніми даними обійшлося без постраждалих, але в атакованих населених пунктах працюють фахівці, щоб оцінити наслідки обстрілу.

