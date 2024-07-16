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Сильна спека, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 16 липня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Сильна спека, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 16 липня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У західних, північних та центральних областях місцями пройдуть короткочасні дощі

У вівторок, 16 липня, в Україні буде спекотна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі температура сягатиме 19-24°, у південній частині до 27°. Вдень очікується сильна спека до 35-39°.

Сильна спека, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 16 липня фото 1

У південних, більшості східних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями надзвичайна спека 40-41°. У західних областях 30-34°, місцями сильна спека 35-36°. У Карпатах вночі очікується 16-21°, вдень – 25-30°.

Вночі у західних, вдень і північних та центральних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

На Київщині вночі без опадів, вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме 19-24° тепла вночі та 35-38° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 22-24° тепла вночі та 35-37° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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