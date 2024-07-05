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«Селфі» для ФСБ на тлі військових об'єктів: в Одесі затримано жіночу агентурну групу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Селфі» для ФСБ на тлі військових об'єктів: в Одесі затримано жіночу агентурну групу
Фігурантки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони
фото: СБУ

Жінки також просили окупантів про «своєчасну евакуацію» та керівні «посади» в управлінні торгівлі в разі окупації Одещини

В Одесі затримали трьох дівчат віком від 19 до 23 років за підозрою в коригуванні російських ударів. Про це повідомили СБУ та Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, організатором агентурної мережі виявилася 23-річна місцева жителька. За вказівкою куратора з ФСБ вона залучила двох своїх подруг, які також підтримували дії РФ. Усі троє працювали в місцевій кав’ярні. Слідчі встановили, що вони власноруч написали та надіслали куратору заяви про вступ до лав ФСБ Росії.

Упродовж кількох місяців трійця збирала та надсилала через Telegram текстові повідомлення, фото- та відеофайли, скриншоти Google Maps з місцями дислокації підрозділів ЗСУ, центрів комплектування та соціальної підтримки, шпиталів та ППО.

Щоб встановити координати потенційних цілей, фігурантки обходили місто під виглядом прогулянок. У разі виявлення «потрібного» об’єкта, фотографувалися на його фоні, зокрема робили селфі з прив’язкою до місцевості. Найбільше росіян цікавили локації військкоматів та медустанов, де лікують українських захисників, зазначає СБУ.

6 фото
На весь екран
фото: СБУ

Також фігурантки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії. Загалом вони встигли проінформувати окупантів про щонайменше сім об’єктів.

Для конспірації під час листування вони ховалися за вигаданими нікнеймами, а також використовували анонімний чат. За кожне виконане завдання фігурантки отримували від РФ грошову «винагороду». Хоча, за даними слідства, жінки встигли отримати лише $500.

Крім того, вони просили окупантів про «своєчасну евакуацію» та керівні «посади» в управлінні торгівлі в разі окупації Одещини.

Правоохоронці затримали всіх трьох фігуранток, коли вони готували «звіт» до ФСБ. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану. Затримані перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення. СБУ запевняє, що вжила додаткових заходів для убезпечення локацій українських військ.

Нагадаємо, служба безпеки України затримала ще одного учасника агентурної групи ФСБ, яка діяла у різних регіонах України. Зловмисники коригували ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях. Двох російських агентів було затримано у результаті спецоперації СБУ у березні цього року. 

Також Служба безпеки України (СБУ) затримала російську агентку, яка коригувала ракетно-бомбові удари по Харкову. Нею виявилась 55-річна місцева мешканка, яка працювала охоронницею.

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Теги: прокуратура державна зрада місто повітря Трійця чоловік Telegram селфі Google зрада

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