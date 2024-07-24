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Гарріс розкрила плани на президенський термін та вибухи на окупованій території: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Гарріс розкрила плани на президенський термін та вибухи на окупованій території: головне за ніч
Гарріс вперше зробила заяви щодо свого презеденства
фото з відкритих джерел

Гарріс озвучила цілі президентської компанії

У ніч на 24 липня знову лунала повітряна тривога. Окупанти вдарили по Сумщині та Миколаївщині. Гаррі озвучила свої плани на вибори. «Главком» зібрав головні новини ночі, щоб ви були в курсі подій. 

Гарріс випереджає Трампа в новому опитуванні

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила республіканця Дональда Трампа на два відсоткові пункти в загальнонаціональному опитуванні після рішення Джо Байдена завершити свою передвиборчу кампанію. Про це стало відомо з опитування Reuters/Ipsos. Гарріс випередила Трампа в загальнонаціональному опитуванні з результатом 44% проти 42%, водночас різниця перебуває в межах статистичної похибки у 3 відсоткові пункти

Трамп може намагатися змусити Україну піти на мир у інтересах Росії – Time

Можливе обрання Дональда Трампа президентом США може призвести до скорочення військової допомоги Україні та підштовхнути Київ до мирної угоди в інтересах Росії. Про це повідомляє  Time. Офіційні особи в Києві розглядають потенційні наслідки перемоги Трампа у контексті їхньої стратегії протистояння з Росією. Деякі з них вважають, що підходи до зовнішньої політики Трампа, які базуються на трансакційних відносинах, можуть негативно вплинути на Україну.

Камала Гарріс розкрила свої плани на президентський термін

Віцепрезидентка США не лише зробила рішучі заяви щодо своїх планів на майбутнє президентства, але й розкритикувала свого політичного опонента, республіканця Дональда Трампа. Про це пише CNN. У своєму виступі Каміла Гарріс звернулася до аудиторії, наголошуючи на своєму досвіді колишнього генерального прокурора Каліфорнії та прокурора в суді. Вона наголошувала на своїй боротьбі зі злочинцями різних категорій, що порушували закон і права людей.

В окупованому Мелітополі лунали вибухи

Сьогодні, 24 липня, вночі в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміла серія вибухів. Про це  повідомило місцеве видання «РІА Мелітополь». Після першої серії вибухів у Мелітополі зафіксували активність «екстрених служб» окупантів. Згодом пролунали нові вибухи. В мережі з'явилося відео, на якому можна почути звуки вибухів та сирен нічного Мелітополя.

Теги: окупанти вибори закон прокурор Миколаїв Камала Гарріс Мелітополь відео тривога

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