Повернуто 75 людей з російського полону: деталі від омбудсмана

Дмитро Лубінець заявив, що всі, кого сьогодні повернули з полону, розповідають про тортури

Сьогодні, 31 травня, відбувся обмін військовополоненими внаслідок якого Україна змогла повернути 71 воїна та чотирьох цивільних. Повернуті втратили десятки кілограмів ваги, кожен потребує лікування та реабілітації. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону Єдині новини.

Омбудсман зазначив, що визначені міжнародними конвенціями пріоритети таких обмінів передбачають, що спочатку повертаються важкопоранені, жінки, потім інші категорії.

«Повинні бути якісь правила... Але ніяких відповідей від російської сторони, окрім того, що «ми подумаємо, ми візьмемо в роботу». Потім без жодних пояснень вони викреслюють 99% людей зі списків, які ми подаємо, і кажуть: хочете – забирайте цих, не хочете – не забирайте. Україна ніколи не ставала в ультимативну позицію. Зрозуміло, що ми порушуємо питання щодо жінок, важкопоранених... Цей обмін був на межі зриву, але нам вдалося його провести», – сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Дмитро Лубінець заявив, що всі повернуті розповідають про тортури та стверджують, що не бачили представників Червоного Хреста. Третина визволених – поранені і важкопоранені.

«Ми фіксуємо, в якому стані передаємо російських військовополонених, з іншого боку – в якому стані повертаються наші герої і героїні», – розповів омбудсман.

Нагадаємо, що 31 травня, відбувся обмін військовополоненими внаслідок якого Україна змогла повернути 71 воїна та чотирьох цивільних.

До того ж сьогодні під час 52-го з початку повномасштабного вторгнення Росії обміну військовополоненими, вдалося повернути додому 24-річну слідчу Національної поліції з Маріуполя Мар’яну Чечелюк. Дівчина перебувала у полоні понад два роки.