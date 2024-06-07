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Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною
Україна затвердила угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску
фото з відкритих джерел

Угода України з Угорщиною розширює рух транспорту в пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань»

Сьогодні, 7 червня, Україна затвердила угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» для легкового транспорту. Також уряд виділив 222 млн грн для розбудови прикордонної інфраструктури з Польщею. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Також угода розширює рух транспорту в пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань», зокрема для пасажирських перевезень, вантажних перевезень і порожніх фур», – йдеться у повідомленні.

Шмигаль повідомив, що завершено модернізацію ще одного пункту пропуску на кордоні зі Словаччиною «Ужгород – Вишнє Нємецьке».

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України дав завдання органам державної влади щодо зменшення споживання електроенергії. Шмигаль зазначив, що уряд рекомендує правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі – обмежити вуличне освітлення.

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Теги: Угорщина Україна пункт пропуску кордон Денис Шмигаль

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