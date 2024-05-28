Заборона онлайн-бронювання ліків: Мінохорони здоров'я назвало основну мету

Деякі агрегатори окрім бронювання здійснюють продаж і доставку ліків, не маючи на те ліцензії

Мінохорони здоров'я має на меті переглянути і розвести окремо надання інформаційних послуг, можливість бронювати лікарські засоби і торгівлю ліками, що визначається ліцензійними умовами. Так перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров прокоментував в інтерв’ю Zn.ua заборону онлайн-бронювання ліків, яка міститься в урядовій постанові.

Послуги без ліцензії та інші порушення

«Слід розрізняти продаж лікарських засобів і можливість доставки і надання інформаційних послуг, а також можливість бронювати в аптечній мережі лікарський засіб. Тобто продаж і інформаційні послуги – це різні речі», – наголосив він.

Дубров додав, що деякі компанії, які позиціонують себе як агрегаторів (надають інформаційні послуги і дозволяють бронювати препарати в поточній мережі), займаються і продажем, і доставкою лікарських засобів, не маючи на те ліцензії.

«Просто під час наради народний депутат України, голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Сергій Кузьміних замовив по телефону рецептурний препарат – антибіотик «Цефтріаксон» із доставкою на МОЗ і сплатив за нього», – розповів він.

Заступник міністра зауважив, що є й певні вимоги щодо транспортування і зберігання лікарських засобів. «І коли препарат, який має зберігатися при температурі +2 - +8, тобі привозять в одній коробці з пиріжками, то це абсолютно неправильно, і такого не має бути», – зазначив Дубров.

Заступник міністра підкреслив, що міністерство має переглянути і розвести окремо надання інформаційних послуг, можливість бронювати лікарські засоби і торгівлю лікарськими засобами, що визначається ліцензійними умовами. Він додав, що агрегатори мають за сім-десять днів сформувати пропозиції щодо запропонованих Держлікслужбою змін. У випадку, якщо вони влаштують Мінохорони здоров'я, пропозиції приймуть та міністерство погодить постанову Держлікслужби.

Можливі наслідки заборони

Постанова «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» містить п. 159-1 Ліцензійних умов, якими пропозиція продавати ліки має надходити виключно на вебсайті ліцензіата.

«Такі зміни позбавлять аптеки і споживачів можливості користуватися прайс-агрегаторами та маркетплейсами. І що тоді? Загально – ми повертаємось на 10 років назад. Персонально для кожного – складнощі і затрати в часі. Бо ніби в аптек є свої сайти і там можна ліки знайти, але ви уявіть, як ви годинами порівнюєте ціни, звіряєте адреси і потім півдня бігаєте містом і шукаєте, де ті ліки є за ціною, яка влаштовує. А якщо вам потрібен якийсь специфічний лікарський засіб, то множте час і зусилля на кілька разів», – прокоментував документ президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

Згодом найбільший в Україні аптечний маркетплейс Tabletki.ua ініціював петицію щодо недопущення заборони онлайн-бронювання ліків – менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів. Мінохорони здоров’я і Держлікслужба провели нараду з цього питання за участі представників провідних прайс-агрегаторів. Однак поки чиновники відмовляють прибрати скандальні пункти з проєкту і наголошують на продовженні обговорення.

Реакція Радуцького

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький наголосив, що виступає категорично проти ініціативи Кабміну.

«Як голова Комітету з питань здоров’я нації виступаю проти такого пункту постанови уряду. Вона обмежує конкуренцію на ринку та може призвести до того, що українці будуть купувати дорожчі медичні препарати. На мою думку, такий пункт в постанові це, скоріш за все, технічне недопрацювання», – заявив він.

Радуцький також припустив, що на засідання Кабміну винесуть постанову без заборони роботи маркетпрайсерів.

До слова, за даними пацієнтських організацій, 30% покупок в аптеках здійснюються через маркетплейси, аптеки заохочують бронювання онлайн саме знижками, середній розмір яких – 15%.

Нагадаємо, «Укрпошта» отримала ліцензію, яка дозволить компанії торгівлю лікарськими засобами. Це дозволить доставляти медикаменти до найвіддаленіших населених пунктів України.