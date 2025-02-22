Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Лібанова назвала країну, з якої українці повертатимуться найменш охоче

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Лібанова назвала країну, з якої українці повертатимуться найменш охоче
Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та проблем якості життя
фото громадської ініціативи «Голка»

Українські біженці у Німеччині. Головний демограф України попередила про загрозу

Повернути додому українців, які потрапили до Німеччини, буде дуже складно. Про це заявила директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України». «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту.

Робочі руки потрібні всім країнам Європи без винятку, наголосила Елла Лібанова. І пояснила: «Європа, можливо, не так швидко, як Україна, але старіє. Там прекрасно розуміють, що треба, аби хтось в економіці працював. Чому б і не українці?».

За даними Лібанової, прикладом такої адаптації іноземців є Німеччина: саме тому українських біженців навіть примусово навчають німецької мови. Поки що за кількістю біженців лідирує Польща, проте німецький ринок праці більш ємний. До того ж із кінця 2022 року українці з Польщі більше виїжджають саме до Німеччини.

«У Німеччині дуже довгий час була політика, яка певною мірою заохочувала людей не працювати. Вони зараз її змінюють і вже багато кроків зробили на шляху спрощення визнання наших дипломів. Це не просто так робиться. До цього ж, за даними і поляків, і німців, 70% наших жінок мають вищу освіту. Це тому, що поїхали переважною мірою містяни, в яких рівень освіти вищий, ніж в селі», – розповіла Лібанова. 

І якщо українці вже потрапили до ФРН, то навряд чи вони будуть повертатися, навіть в разі зменшення виплат, розмірковує Елла Лібанова. За її словами, більше шансів повернути наших громадян з Польщі, Румунії, Болгарії.

«Німці скоріше урізатимуть виплати для тих, хто не може працювати. Але навіть урізана виплата в Німеччині більша у багатьох випадках за офіційну зарплату в Україні», – додала вона. 

Наразі три основні країни перебування українських біженців – це Німеччина, Польща і Чехія. Причому і в Чехії, і в Польщі відсоток українців – близько 3%. Це високий показник, наголосила Елла Лібанова: в цілому по Європі такий показник складає 1%. 

Зауважимо, що в першу чергу український уряд планує повертати якраз українців, які перебувають у Німеччині.

«Главком» повідомляв, що Україна готова надати своїм громадянам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.

Читайте також:

Теги: Україна Елла Лібанова Німеччина біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Хто знав, що доведеться ще і від США захищатись»
Трамп атакує Зеленського. Що це означає для нас?
19 лютого, 20:47
«Трампотрус» частково чіпає і нас, зокрема і проблему допомоги України
Трампотрус почався
5 лютого, 17:02
18 лютого – Всесвітній день китів
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 лютого, 00:05
«Трамп зробить все, щоб Путін сам дзвонив і пропонував поступки після відчутних втрат через американський тиск на Росію»
Умови припинення вогню залежать від Трампа, а подальша доля України залежатиме тільки від українців
4 лютого, 08:04
Історикиня Яна Примаченко: Путін і Трамп схожі. Обидва тягнуть світ назад у минуле
Ялта 2.0: Путін і Трамп ділитимуть світ по-новому? Розмова з істориком Інтерв’ю
9 лютого, 20:00
27 січня РФ атакувала Дніпро
Нічна атака РФ на Дніпро: влада показала наслідки
27 сiчня, 08:50
Дональд Трамп починає другу каденцію. Його команда демонструє схильність радше зрадити інтереси України, аніж брати їх до уваги
Трансформація Трампа. Навіщо Вашингтон нав’язує українцям… вибори? Союзники
3 лютого, 08:00
Американський дім у Києві був відкритий у 2015 році
Американський дім у Києві припинив роботу
6 лютого, 16:42
Компанія Cinia підтвердила, що виявила «незначні пошкодження» кабелю, який проходить між Фінляндією та Німеччиною
Нова диверсія у Балтійському морі: Швеція зафіксувала розрив кабелю
Вчора, 12:25

Суспільство

Хто став лідером симпатій українців серед європейських політиків? Дані опитування
Хто став лідером симпатій українців серед європейських політиків? Дані опитування
Лібанова назвала країну, з якої українці повертатимуться найменш охоче
Лібанова назвала країну, з якої українці повертатимуться найменш охоче
Загибель на водоймах: тривожна статистика початку року в Україні
Загибель на водоймах: тривожна статистика початку року в Україні
Росія вже програла – посол Канади в Україні Наталка Цмоць
Росія вже програла – посол Канади в Україні Наталка Цмоць
Трансформацією того, як ведеться війна, керує Україна – генерал Петреус
Трансформацією того, як ведеться війна, керує Україна – генерал Петреус
Старший представник НАТО заявив, що на прикладі війни в Україні, Альянс може вивчити багато уроків
Старший представник НАТО заявив, що на прикладі війни в Україні, Альянс може вивчити багато уроків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 лютого 2025
28K
Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським
24K
Наступний понтифік. Хто замінить тяжко хворого Папу Франциска?
23K
Великий піст 2025: традиції, календар харчування, правила та заборони
23K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети

Новини

22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
Вчора, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
Вчора, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
Вчора, 20:03
21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
20 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua