Лібанова назвала країну, з якої українці повертатимуться найменш охоче

Українські біженці у Німеччині. Головний демограф України попередила про загрозу

Повернути додому українців, які потрапили до Німеччини, буде дуже складно. Про це заявила директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України». «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту.

Робочі руки потрібні всім країнам Європи без винятку, наголосила Елла Лібанова. І пояснила: «Європа, можливо, не так швидко, як Україна, але старіє. Там прекрасно розуміють, що треба, аби хтось в економіці працював. Чому б і не українці?».

За даними Лібанової, прикладом такої адаптації іноземців є Німеччина: саме тому українських біженців навіть примусово навчають німецької мови. Поки що за кількістю біженців лідирує Польща, проте німецький ринок праці більш ємний. До того ж із кінця 2022 року українці з Польщі більше виїжджають саме до Німеччини.

«У Німеччині дуже довгий час була політика, яка певною мірою заохочувала людей не працювати. Вони зараз її змінюють і вже багато кроків зробили на шляху спрощення визнання наших дипломів. Це не просто так робиться. До цього ж, за даними і поляків, і німців, 70% наших жінок мають вищу освіту. Це тому, що поїхали переважною мірою містяни, в яких рівень освіти вищий, ніж в селі», – розповіла Лібанова.

І якщо українці вже потрапили до ФРН, то навряд чи вони будуть повертатися, навіть в разі зменшення виплат, розмірковує Елла Лібанова. За її словами, більше шансів повернути наших громадян з Польщі, Румунії, Болгарії.

«Німці скоріше урізатимуть виплати для тих, хто не може працювати. Але навіть урізана виплата в Німеччині більша у багатьох випадках за офіційну зарплату в Україні», – додала вона.

Наразі три основні країни перебування українських біженців – це Німеччина, Польща і Чехія. Причому і в Чехії, і в Польщі відсоток українців – близько 3%. Це високий показник, наголосила Елла Лібанова: в цілому по Європі такий показник складає 1%.

Зауважимо, що в першу чергу український уряд планує повертати якраз українців, які перебувають у Німеччині.

«Главком» повідомляв, що Україна готова надати своїм громадянам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.