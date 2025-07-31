Як українською «предохраняться»? Мовознавиця назвала рідкісне слово-відповідник

Читач Михайло Нестеренко перейнявся, чому українська мова не відтворила дієслова, яке б відповідало російському «предохраняться». Чи справді це так?

Мовознавиця Ольга Васильєва роз'яснила питання щодо українського відповідника до російського дієслова «предохраняться» та інших лексичних нюансів. Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Російське слово «предохраняться» (у значенні використання контрацептивів) в українській мові часто використовується замінниками «ми запобігаємо вагітності» або «контрацептуємося». За словами Ольги Васильєвої існує конкретний відповідник російському дієслову: «Запобігатися». Вона зазначила, що бачила це слово лише в одному, але «поважному» словнику – Кримського і Єфремова. Там воно представлене в широкому значенні як синонім до «бути остереженим». Тому, за її словами, можна вживати його і в цьому значенні.

Також у темі рідкісних слів та відповідників в українській мові є російське слово «наитие». Мовознавиця пояснила, що «наитие» означає раптову думку, натхнення.

У словнику Кримського і Єфремова є такі варіанти: на́дих, надхне́ння, наві́яння, на́хід.

«Надхнення» і «надих» більше асоціюються саме з російським «вдохновением», а «навіяння» – з «внушением». Ольга Васильєва зауважила, що точного відповідника в українській мові немає, але підкреслила важливий принцип перекладу: «Не забуваймо, що ми не зобовʼязані дослівно перекладати з чужих мов».

Нагадаємо, мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, як коректно називати людей віком від 60 років.

До слова, мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, як правильно українською називати людей, які брали участь в АТО, служать в ЗСУ та СБУ та роз’яснила, які фемінітиви краще вживати. За словами Васильєвої учасника антитерористичної операції правильно називати атовець, фемінітив – атовка, але не атівка. Працівник СБУ, згідно з правописом, буде есбеувець. Така ж історія з воїнами Збройних сил України – зеесувець. А от фемінітиви від таких слів утворюються не дуже природні – есбеувка, зеесувка.