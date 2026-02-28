Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 28 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

28 лютого в Україні відзначають День штурманської служби авіації Збройних сил України. У світі відзначають Всесвітній день рідкісних захворювань. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного ісповідника Василія, посника Прокопового.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 28 лютого 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День штурманської служби авіації Збройних сил України

28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щорічно 28 лютого Україна відзначає державне професійне свято – День штурманської служби авіації Збройних Сил. Подію затверджено у 2008 році за ініціативи міністра оборони України.

День штурманської служби авіації Збройних Сил України створений задля того, аби привітати службовців з професійним святом та подякувати їм за кропітку працю, а також для підвищення престижу штурманської служби.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день рідкісних захворювань

28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день традиційно відзначають в останній день лютого. Мета – підвищити обізнаність про хвороби, на які страждає невелика кількість людей, але які суттєво впливають на якість життя. В Україні у 2026 році, попри війну, продовжують діяти програми забезпечення орфанних хворих необхідними ліками.

Всесвітній день кравців

28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Всесвітній день кравців, що відзначається 28 лютого, приурочений до дня народження видатного творця швейної машинки – Вільяма Хоу.

Щорічно весь світ долучається до святкування урочистості, що пов’язана із професією, яка забезпечує населення елементами вбрання. Ще з давніх часів вбрання застосовувалося для захисту тіла від холоду, сонця та укусів дрібних тварин.

Перші кравці використовували шкіру тварин та листя рослин для виготовлення одягу. Ця професія є однією з найдавніших у людському суспільстві, адже в усі часи ми потребували надійного захисту від умов навколишнього середовища. Найпоширенішими інструментами для роботи швачки є ножиці, голка та нитки. З появою швейної машинки створювати вбрання стало набагато простіше, тому ім’я сера Вільяма Хоу заслуговує бути увіковіченим на сторінках історії.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного ісповідника Василія, посника Прокопового

28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

28 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Василія, який був вірним учнем та сподвижником Прокопія Декаполіта. Разом зі своїм учителем Василій став «потужним» голосом правди під час іконоборчих гонінь у VIII столітті.

Він пройшов через в'язниці, катування та приниження, але не зрікся своєї віри. Василія називають «посником» за його аскетичний спосіб життя та духовну дисципліну. Після звільнення з полону він продовжив чернечий подвиг, ставши взірцем терпіння та стійкості для всієї християнської громади.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на дахах уже зовсім немає снігу – весна прийде «потужна» і стрімка;
  • довгі бурульки на стріхах віщують довгий льон та гарний врожай;
  • якщо цього дня іде дощ – чекайте на вогке, але тепле літо;
  • багато води на дорогах – до гарної риболовлі навесні.

Історичні події

  • 202 рік до н. е. – Лю Бан сідає на китайський престол як перший імператор династії Хань;
  • 1066 рік – відкривається Вестмінстерське абатство;
  • 1654 рік – польський король Ян II Казимир своїм універсалом закликає запорозьких козаків зберігати вірність Речі Посполитій;
  • 1700 рік – Швеція переходить на власний календар, що діяв до 1712 року;
  • 1854 рік – засновують Республіканську партію США;
  • 1922 рік – Велика Британія в односторонньому порядку припиняє свій протекторат над Єгиптом, надавши йому незалежність;
  • 1935 рік – у дослідницькій установі DuPont (Вілмінгтон, Делавер, США) виготовляють перший зразок нейлону;
  • 1971 рік – у Ліхтенштейні підтверджують законодавчу заборону жінкам брати участь у голосуванні на виборах;
  • 1984 рік – Майкл Джексон виграє майже всі нагороди «Греммі» – вісім, чим установив своєрідний досі неперевершений рекорд;
  • 1986 рік – у центрі Стокгольма двома пострілами вбивають прем'єр-міністра Швеції Улофа Пальме, авторитетного в усьому світі політичного діяча, очільника міжнародної неурядової організації «Незалежна комісія з питань роззброєнь»;
  • 1988 рік – у Сумгаїті (Азербайджан) вчиняють погром вірменського населення;
  • 2013 рік – Бенедикт XVI, 265-ий Папа Римський, зрікається престолу;
  • 2022 рік – Україна офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Арсеній, Микола, Марина, Кіра.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2 лютого – День бабака
День бабака 2026: історія свята та цікаві факти про «метеорологів»
1 лютого, 21:21
Календар рибалки на березень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на березень 2026 року: коли і на що клює найкраще
26 лютого, 22:30
Гнат Коробко розповів про конкурс колядування від проєкту «Знай свою Україну» для освітніх закладів
Гнат Коробко розповів про конкурс колядування від проєкту «Знай свою Україну» для освітніх закладів
6 лютого, 20:38
Мазурашу вже не вперше реєструє резонансні законодавчі ініціативи, пов’язані з релігійною тематикою
Лідер законодавчого спаму Мазурашу зареєстрував нову ініціативу – День Біблії в Україні
25 лютого, 05:10
Яке релігійне свято відзначається 26 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 лютого 2026: традиції та молитва
25 лютого, 22:00
Український тризуб уособлює зв’язок поколінь, прагнення українського народу до власної державності, соборності та незалежності
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45
16 лютого Україна відзначає День військового журналіста
16 лютого – День військового журналіста України: історія та привітання
16 лютого, 05:00
Місячний календар на березень 2026: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на березень 2026: дати нового та повного Місяця
23 лютого, 23:00
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Суспільство

28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
Церковний календар на березень 2026 року: Благовіщення Пресвятої Богородиці та Великий піст
Церковний календар на березень 2026 року: Благовіщення Пресвятої Богородиці та Великий піст
Як будуть вимикати світло 28 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 28 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Скандал у Банченському монастирі: з’явилися нові свідчення вихованців про тортури
Скандал у Банченському монастирі: з’явилися нові свідчення вихованців про тортури
Польща знесла залізничний вокзал у Хелмі. Виконувач обов’язків посла дав обіцянку українцям
Польща знесла залізничний вокзал у Хелмі. Виконувач обов’язків посла дав обіцянку українцям

Новини

Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Вчора, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Вчора, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Вчора, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua