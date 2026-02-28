28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 28 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

28 лютого в Україні відзначають День штурманської служби авіації Збройних сил України. У світі відзначають Всесвітній день рідкісних захворювань. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного ісповідника Василія, посника Прокопового.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 28 лютого 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День штурманської служби авіації Збройних сил України

Щорічно 28 лютого Україна відзначає державне професійне свято – День штурманської служби авіації Збройних Сил. Подію затверджено у 2008 році за ініціативи міністра оборони України.

День штурманської служби авіації Збройних Сил України створений задля того, аби привітати службовців з професійним святом та подякувати їм за кропітку працю, а також для підвищення престижу штурманської служби.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день рідкісних захворювань

Цей день традиційно відзначають в останній день лютого. Мета – підвищити обізнаність про хвороби, на які страждає невелика кількість людей, але які суттєво впливають на якість життя. В Україні у 2026 році, попри війну, продовжують діяти програми забезпечення орфанних хворих необхідними ліками.

Всесвітній день кравців

Всесвітній день кравців, що відзначається 28 лютого, приурочений до дня народження видатного творця швейної машинки – Вільяма Хоу.

Щорічно весь світ долучається до святкування урочистості, що пов’язана із професією, яка забезпечує населення елементами вбрання. Ще з давніх часів вбрання застосовувалося для захисту тіла від холоду, сонця та укусів дрібних тварин.

Перші кравці використовували шкіру тварин та листя рослин для виготовлення одягу. Ця професія є однією з найдавніших у людському суспільстві, адже в усі часи ми потребували надійного захисту від умов навколишнього середовища. Найпоширенішими інструментами для роботи швачки є ножиці, голка та нитки. З появою швейної машинки створювати вбрання стало набагато простіше, тому ім’я сера Вільяма Хоу заслуговує бути увіковіченим на сторінках історії.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного ісповідника Василія, посника Прокопового

28 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Василія, який був вірним учнем та сподвижником Прокопія Декаполіта. Разом зі своїм учителем Василій став «потужним» голосом правди під час іконоборчих гонінь у VIII столітті.

Він пройшов через в'язниці, катування та приниження, але не зрікся своєї віри. Василія називають «посником» за його аскетичний спосіб життя та духовну дисципліну. Після звільнення з полону він продовжив чернечий подвиг, ставши взірцем терпіння та стійкості для всієї християнської громади.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на дахах уже зовсім немає снігу – весна прийде «потужна» і стрімка;

довгі бурульки на стріхах віщують довгий льон та гарний врожай;

якщо цього дня іде дощ – чекайте на вогке, але тепле літо;

багато води на дорогах – до гарної риболовлі навесні.

Історичні події

202 рік до н. е. – Лю Бан сідає на китайський престол як перший імператор династії Хань;

1066 рік – відкривається Вестмінстерське абатство;

1654 рік – польський король Ян II Казимир своїм універсалом закликає запорозьких козаків зберігати вірність Речі Посполитій;

1700 рік – Швеція переходить на власний календар, що діяв до 1712 року;

1854 рік – засновують Республіканську партію США;

1922 рік – Велика Британія в односторонньому порядку припиняє свій протекторат над Єгиптом, надавши йому незалежність;

1935 рік – у дослідницькій установі DuPont (Вілмінгтон, Делавер, США) виготовляють перший зразок нейлону;

1971 рік – у Ліхтенштейні підтверджують законодавчу заборону жінкам брати участь у голосуванні на виборах;

1984 рік – Майкл Джексон виграє майже всі нагороди «Греммі» – вісім, чим установив своєрідний досі неперевершений рекорд;

1986 рік – у центрі Стокгольма двома пострілами вбивають прем'єр-міністра Швеції Улофа Пальме, авторитетного в усьому світі політичного діяча, очільника міжнародної неурядової організації «Незалежна комісія з питань роззброєнь»;

1988 рік – у Сумгаїті (Азербайджан) вчиняють погром вірменського населення;

2013 рік – Бенедикт XVI, 265-ий Папа Римський, зрікається престолу;

2022 рік – Україна офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Арсеній, Микола, Марина, Кіра.