Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва

Свята 28 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного ісповідника Василія, посника Прокопового

28 лютого православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Василія ісповідника. Це свято присвячене духовному подвигу та непохитності вірного учня Прокопія Декаполіта, який разом із наставником став «потужним» символом відданості християнським ідеалам.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 28 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного ісповідника Василія, посника Прокопового

28 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Василія, який жив у VIII столітті. Він був найближчим учнем та сподвижником преподобного Прокопія Декаполіта. У часи іконоборства, коли за велінням імператора Лева Ісавра християн переслідували за вшанування святих образів, Василій виявив «потужну» силу духу.

Разом із Прокопієм його піддали жорстоким тортурам і кинули до в'язниці. Там він перебував до самої смерті тирана. Вийшовши на волю, Василій продовжив свій чернечий шлях, присвятивши життя суворому посту та повчанню вірян. Його називають «посником» за надзвичайну стриманість та аскетизм, які допомогли йому зберегти чистоту душі у випробуваннях. Преподобний мирно відійшов до Господа у 750 році, залишивши по собі пам'ять як про невтомного захисника віри.

Молитви дня

О, святий преподобний отче Василію! Ти, що пройшов через кайдани та муки за віру Христову, почуй нас у годину скрути. Зміцни нашу волю, подай нам «потужну» віру та терпіння у боротьбі зі спокусами. Моли милостивого Бога за мир на нашій землі, за захист воїнів та добробут кожної родини. Нехай твій приклад ісповідництва надихає нас бути вірними правді до кінця. Амінь

Народні вірування та прикмети

Цей день у народі називали «Василем-крапельником», оскільки сонце починало гріти по-весняному, спричиняючи «потужну» капель. Наші предки вірили:

Якщо на Василя з дахів капає – весна буде стрімкою, а літо теплим.

Довгі бурульки на стріхах віщують багатий врожай льону.

Якщо цього дня принесли в дім соснову гілку – вона принесе здоров'я всій родині на весь рік.

Похмурий день на Василя обіцяє заморозки вночі.

Якщо сонце в колах – рік буде родючим.

Цей день вважався вдалим для збору бруньок хвойних дерев, які пізніше використовували для лікувальних відварів.