Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 28 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного ісповідника Василія, посника Прокопового

28 лютого православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Василія ісповідника. Це свято присвячене духовному подвигу та непохитності вірного учня Прокопія Декаполіта, який разом із наставником став «потужним» символом відданості християнським ідеалам.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 28 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного ісповідника Василія, посника Прокопового

Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва фото 1

28 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Василія, який жив у VIII столітті. Він був найближчим учнем та сподвижником преподобного Прокопія Декаполіта. У часи іконоборства, коли за велінням імператора Лева Ісавра християн переслідували за вшанування святих образів, Василій виявив «потужну» силу духу.

Разом із Прокопієм його піддали жорстоким тортурам і кинули до в'язниці. Там він перебував до самої смерті тирана. Вийшовши на волю, Василій продовжив свій чернечий шлях, присвятивши життя суворому посту та повчанню вірян. Його називають «посником» за надзвичайну стриманість та аскетизм, які допомогли йому зберегти чистоту душі у випробуваннях. Преподобний мирно відійшов до Господа у 750 році, залишивши по собі пам'ять як про невтомного захисника віри.

Молитви дня

О, святий преподобний отче Василію! Ти, що пройшов через кайдани та муки за віру Христову, почуй нас у годину скрути. Зміцни нашу волю, подай нам «потужну» віру та терпіння у боротьбі зі спокусами. Моли милостивого Бога за мир на нашій землі, за захист воїнів та добробут кожної родини. Нехай твій приклад ісповідництва надихає нас бути вірними правді до кінця.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Цей день у народі називали «Василем-крапельником», оскільки сонце починало гріти по-весняному, спричиняючи «потужну» капель. Наші предки вірили:

  • Якщо на Василя з дахів капає – весна буде стрімкою, а літо теплим.
  • Довгі бурульки на стріхах віщують багатий врожай льону.
  • Якщо цього дня принесли в дім соснову гілку – вона принесе здоров'я всій родині на весь рік.
  • Похмурий день на Василя обіцяє заморозки вночі.
  • Якщо сонце в колах – рік буде родючим.

Цей день вважався вдалим для збору бруньок хвойних дерев, які пізніше використовували для лікувальних відварів.

Читайте також:

Теги: свята свято релігія традиції календар православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Грузії провели обряд Берикаоба, що майже зник
Грузини відродили стародавній язичницький фестиваль
24 лютого, 17:31
22 лютого – Прощена неділя
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
20 лютого, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 19 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 лютого 2026: традиції та молитва
18 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 17 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 лютого 2026: традиції та молитва
16 лютого, 22:00
16 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
16 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
16 лютого, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 10 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 лютого 2026: традиції та молитва
9 лютого, 22:00
Гнат Коробко розповів про конкурс колядування від проєкту «Знай свою Україну» для освітніх закладів
Гнат Коробко розповів про конкурс колядування від проєкту «Знай свою Україну» для освітніх закладів
6 лютого, 20:38
2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 лютого, 00:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
Церковний календар на березень 2026 року: Благовіщення Пресвятої Богородиці та Великий піст
Церковний календар на березень 2026 року: Благовіщення Пресвятої Богородиці та Великий піст
Як будуть вимикати світло 28 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 28 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Скандал у Банченському монастирі: з’явилися нові свідчення вихованців про тортури
Скандал у Банченському монастирі: з’явилися нові свідчення вихованців про тортури
Польща знесла залізничний вокзал у Хелмі. Виконувач обов’язків посла дав обіцянку українцям
Польща знесла залізничний вокзал у Хелмі. Виконувач обов’язків посла дав обіцянку українцям
Український ринок праці. Експертка назвала найбільш привабливу категорію працівників
Український ринок праці. Експертка назвала найбільш привабливу категорію працівників

Новини

Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Сьогодні, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Сьогодні, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua